https://ria.ru/20241213/kabmin-1989082083.html

Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России

Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России - РИА Новости, 13.12.2024

Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России

Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из Российской Федерации до конца следующего года, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:25

2024-12-13T15:25

2024-12-13T15:25

экономика

украина

россия

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из Российской Федерации до конца следующего года, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Власти Украины запретили любую торговлю с Россией с февраля 2022 года. В декабре 2015 года украинское правительство приняло постановление, запрещающее ввоз широкого спектра российских товаров, как промышленных, так и продовольственных. "Кабмин продлил запрет ввоза на Украину товаров из РФ до 31 декабря 2025 года", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Как напоминает украинское издание "Слово и дело", в список запрещенных товаров с 2015 года попали: мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, рыба, молочные продукты, сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, оборудование для железнодорожных или трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов

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экономика, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины