https://ria.ru/20241213/kabmin-1989082083.html
Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России
Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России - РИА Новости, 13.12.2024
Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России
Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из Российской Федерации до конца следующего года, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:25
2024-12-13T15:25
2024-12-13T15:25
экономика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из Российской Федерации до конца следующего года, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Власти Украины запретили любую торговлю с Россией с февраля 2022 года. В декабре 2015 года украинское правительство приняло постановление, запрещающее ввоз широкого спектра российских товаров, как промышленных, так и продовольственных. "Кабмин продлил запрет ввоза на Украину товаров из РФ до 31 декабря 2025 года", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Как напоминает украинское издание "Слово и дело", в список запрещенных товаров с 2015 года попали: мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, рыба, молочные продукты, сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, оборудование для железнодорожных или трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
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экономика, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины
Экономика, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России
Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России до конца 2025 года
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из Российской Федерации до конца следующего года, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Власти Украины
запретили любую торговлю с Россией
с февраля 2022 года. В декабре 2015 года украинское правительство приняло постановление, запрещающее ввоз широкого спектра российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.
"Кабмин продлил запрет ввоза на Украину товаров из РФ до 31 декабря 2025 года", - написал Гончаренко
* в своем Telegram-канале.
Как напоминает украинское издание "Слово и дело", в список запрещенных товаров с 2015 года попали: мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, рыба, молочные продукты, сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, оборудование для железнодорожных или трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов