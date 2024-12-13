Израильская армия готовится остаться на Голанских высотах всю зиму
Глава МО Израиля Кац приказал военным остаться на Голанских высотах зимой
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ войскам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к тому, что военным придется остаться на сирийской стороне горы Хермон в районе Голанских высот в зимний период для обеспечения безопасности израильских граждан.
"По итогам оценки ситуации с безопасностью, проведенной вчера под председательством министра обороны Исраэля Каца и с участием начальника штаба генерал-майора Герци Халеви и других командиров, министр обороны поручил ЦАХАЛу подготовиться к пребыванию солдат ЦАХАЛа на высоте Хермона в зимние месяцы в связи с ситуацией в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.
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Кац также отметил, что это необходимая мера для обеспечения безопасности израильских граждан. Он подчеркнул, что из-за тяжелых погодных условий на горном пике необходимо разместить соответствующее оборудование и провести специальную подготовку войск.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
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Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
Ранее в МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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