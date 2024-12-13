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Израильская армия готовится остаться на Голанских высотах всю зиму - РИА Новости, 13.12.2024
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12:02 13.12.2024 (обновлено: 12:03 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/izrail-1989015021.html
Израильская армия готовится остаться на Голанских высотах всю зиму
Израильская армия готовится остаться на Голанских высотах всю зиму - РИА Новости, 13.12.2024
Израильская армия готовится остаться на Голанских высотах всю зиму
Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ войскам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к тому, что военным придется остаться на сирийской стороне... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:02
2024-12-13T12:03
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
исраэль кац
башар асад
биньямин нетаньяху
оон
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ войскам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к тому, что военным придется остаться на сирийской стороне горы Хермон в районе Голанских высот в зимний период для обеспечения безопасности израильских граждан. "По итогам оценки ситуации с безопасностью, проведенной вчера под председательством министра обороны Исраэля Каца и с участием начальника штаба генерал-майора Герци Халеви и других командиров, министр обороны поручил ЦАХАЛу подготовиться к пребыванию солдат ЦАХАЛа на высоте Хермона в зимние месяцы в связи с ситуацией в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны. Кац также отметил, что это необходимая мера для обеспечения безопасности израильских граждан. Он подчеркнул, что из-за тяжелых погодных условий на горном пике необходимо разместить соответствующее оборудование и провести специальную подготовку войск. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции. Ранее в МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241212/siriya-1988768938.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, исраэль кац, башар асад, биньямин нетаньяху, оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Исраэль Кац, Башар Асад, Биньямин Нетаньяху, ООН, Браво, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израильская армия готовится остаться на Голанских высотах всю зиму

Глава МО Израиля Кац приказал военным остаться на Голанских высотах зимой

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ войскам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к тому, что военным придется остаться на сирийской стороне горы Хермон в районе Голанских высот в зимний период для обеспечения безопасности израильских граждан.
"По итогам оценки ситуации с безопасностью, проведенной вчера под председательством министра обороны Исраэля Каца и с участием начальника штаба генерал-майора Герци Халеви и других командиров, министр обороны поручил ЦАХАЛу подготовиться к пребыванию солдат ЦАХАЛа на высоте Хермона в зимние месяцы в связи с ситуацией в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Кац также отметил, что это необходимая мера для обеспечения безопасности израильских граждан. Он подчеркнул, что из-за тяжелых погодных условий на горном пике необходимо разместить соответствующее оборудование и провести специальную подготовку войск.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
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Ранее в МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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В миреСирияИзраильГоланские высотыИсраэль КацБашар АсадБиньямин НетаньяхуООНБравоОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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