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Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток" - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 13.12.2024 (обновлено: 13:44 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ivanaev-1989022086.html
Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток"
Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток" - РИА Новости, 13.12.2024
Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток"
Генерал-лейтенант Андрей Иванаев возглавил российскую группировку войск "Восток", следует из пресс-релиза Минобороны о визите главы ведомства Андрея Белоусова в РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:14
2024-12-13T13:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
украина
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Генерал-лейтенант Андрей Иванаев возглавил российскую группировку войск "Восток", следует из пресс-релиза Минобороны о визите главы ведомства Андрея Белоусова в зону спецоперации."Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны России, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", — сообщает ведомство.До назначения Иванаев занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией, которую возглавлял с 2017 года.Андрей Иванаев родился в 1972 году в городе Уральск Казахской АССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС России, Военную академию Генерального штаба ВС России. С 2013 год был начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе. Участник боевых действий. Награжден орденами за "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" III степени с изображением мечей.
https://ria.ru/20241213/svo-1988998550.html
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток" и вручил бойцам госнаграды
Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток", заслушал доклады и вручил госнаграды. За месяц подразделения группировки освободили семь населенных пунктов, взяли под контроль участок площадью более 300 квадратных километров, доложил министру командующий Андрей Иванаев.
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безопасность, россия, андрей белоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Украина
Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток"

Андрей Иванаев возглавил российскую группировку войск "Восток"

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Генерал-лейтенант Андрей Иванаев возглавил российскую группировку войск "Восток", следует из пресс-релиза Минобороны о визите главы ведомства Андрея Белоусова в зону спецоперации.
"Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны России, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", — сообщает ведомство.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Группировка "Восток" взяла под контроль более 300 квадратных километров
Вчера, 10:43
До назначения Иванаев занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией, которую возглавлял с 2017 года.
Андрей Иванаев родился в 1972 году в городе Уральск Казахской АССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС России, Военную академию Генерального штаба ВС России. С 2013 год был начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе. Участник боевых действий. Награжден орденами за "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" III степени с изображением мечей.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Группировка "Восток" улучшила положение
12 декабря, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовУкраина
 
 
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