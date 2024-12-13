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Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток"
Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток" - РИА Новости, 13.12.2024
Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток"
Генерал-лейтенант Андрей Иванаев возглавил российскую группировку войск "Восток", следует из пресс-релиза Минобороны о визите главы ведомства Андрея Белоусова в РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:14
2024-12-13T12:14
2024-12-13T13:44
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Генерал-лейтенант Андрей Иванаев возглавил российскую группировку войск "Восток", следует из пресс-релиза Минобороны о визите главы ведомства Андрея Белоусова в зону спецоперации."Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны России, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", — сообщает ведомство.До назначения Иванаев занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией, которую возглавлял с 2017 года.Андрей Иванаев родился в 1972 году в городе Уральск Казахской АССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС России, Военную академию Генерального штаба ВС России. С 2013 год был начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе. Участник боевых действий. Награжден орденами за "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" III степени с изображением мечей.
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток" и вручил бойцам госнаграды
Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток", заслушал доклады и вручил госнаграды. За месяц подразделения группировки освободили семь населенных пунктов, взяли под контроль участок площадью более 300 квадратных километров, доложил министру командующий Андрей Иванаев.
2024-12-13T12:14
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безопасность, россия, андрей белоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Украина
Андрей Иванаев стал новым командующим группировки "Восток"
Андрей Иванаев возглавил российскую группировку войск "Восток"