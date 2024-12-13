Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 13.12.2024 (обновлено: 09:38 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/inoagent-1988955978.html
Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов
Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов - РИА Новости, 13.12.2024
Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов
На спецсчета иноагентов будут зачислять доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:34
2024-12-13T09:38
вячеслав володин
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На спецсчета иноагентов будут зачислять доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram, рассказывая о поправках к соответствующему законопроекту. "Как и говорил ранее, подготовили и внесли поправки к законопроекту, который касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", — отметил он.В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств на рублевые специальные счета от результатов интеллектуальной деятельности. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из авторов проекта, депутаты таким образом планируют перекрыть возможность использовать полученные в России доходы для поддержки ВСУ.Согласно документу, распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены этого статуса. При этом если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.
https://ria.ru/20241120/inoagenty-1984840871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, россия, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Общество
Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов

Володин сообщил о подготовке поправок к законопроекту о спецсчетах иноагентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На спецсчета иноагентов будут зачислять доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram, рассказывая о поправках к соответствующему законопроекту.
«
"Как и говорил ранее, подготовили и внесли поправки к законопроекту, который касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", — отметил он.
В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств на рублевые специальные счета от результатов интеллектуальной деятельности.
Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из авторов проекта, депутаты таким образом планируют перекрыть возможность использовать полученные в России доходы для поддержки ВСУ.
Согласно документу, распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены этого статуса. При этом если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России, заявил Володин
20 ноября, 14:58
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала