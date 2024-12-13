https://ria.ru/20241213/inoagent-1988955978.html

Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов

Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов - РИА Новости, 13.12.2024

Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов

На спецсчета иноагентов будут зачислять доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:34

2024-12-13T08:34

2024-12-13T09:38

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На спецсчета иноагентов будут зачислять доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram, рассказывая о поправках к соответствующему законопроекту. "Как и говорил ранее, подготовили и внесли поправки к законопроекту, который касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", — отметил он.В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств на рублевые специальные счета от результатов интеллектуальной деятельности. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из авторов проекта, депутаты таким образом планируют перекрыть возможность использовать полученные в России доходы для поддержки ВСУ.Согласно документу, распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены этого статуса. При этом если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

https://ria.ru/20241120/inoagenty-1984840871.html

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вячеслав володин, госдума рф, россия, общество