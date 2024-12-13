Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни
Моор заявил, что Тюменская область активно внедряет технологии ИИ в разные сферы
© iStock.com / Arkadiusz WargułaЭкран компьютера
© iStock.com / Arkadiusz Warguła
Экран компьютера . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Тюменская область активно внедряет технологии искусственного интеллекта в разные сферы, благодаря этому жить в ней становится еще удобнее и комфортнее, заявил губернатор Александр Моор, комментируя победу региона в национальной премии "Лидеры ИИ".
Президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве, назвал Тюменскую область в числе призеров нацпремии по искусственному интеллекту и отметил, что остальным регионам нужно брать пример с лидеров.
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"В этом году эксперты отметили нашу информационную систему "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения"... Технологии ИИ все больше проникают в самые разные сферы. Мы в регионе активно их внедряем в здравоохранении, образовании, транспорте. Это делает жизнь земляков удобнее и комфортнее", - отметил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор пояснил, что в Едином центре хранения и обработки данных систем видеонаблюдения информация с камер наружного наблюдения обрабатывается при помощи машинного зрения. Система способствует профилактике общественной безопасности, фиксирует биометрию лица, автотранспорт и помогает в оперативной работе силовым ведомствам.
Церемония награждения лауреатов премии состоялась 12 декабря. Диплом победителя из рук вице-президента, руководитель блока "Технологическое развитие" ПАО "Сбербанк" Андрея Белевцева получил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, применение ИИ-решений делает регион "более безопасным и технологически продвинутым, позволяя оперативно реагировать на любые вызовы и обеспечивая защиту интересов каждого жителя".