Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:51 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ii-1989089222.html
Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни
Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни - РИА Новости, 13.12.2024
Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни
Тюменская область активно внедряет технологии искусственного интеллекта в разные сферы, благодаря этому жить в ней становится еще удобнее и комфортнее, заявил... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:51
2024-12-13T15:51
тюменская область
общество
тюменская область
технологии
москва
владимир путин
сбербанк россии
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_0:81:3456:2025_1920x0_80_0_0_827b192dc6674fd07c38807233371b6b.jpg
ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Тюменская область активно внедряет технологии искусственного интеллекта в разные сферы, благодаря этому жить в ней становится еще удобнее и комфортнее, заявил губернатор Александр Моор, комментируя победу региона в национальной премии "Лидеры ИИ". Президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве, назвал Тюменскую область в числе призеров нацпремии по искусственному интеллекту и отметил, что остальным регионам нужно брать пример с лидеров. "В этом году эксперты отметили нашу информационную систему "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения"... Технологии ИИ все больше проникают в самые разные сферы. Мы в регионе активно их внедряем в здравоохранении, образовании, транспорте. Это делает жизнь земляков удобнее и комфортнее", - отметил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор пояснил, что в Едином центре хранения и обработки данных систем видеонаблюдения информация с камер наружного наблюдения обрабатывается при помощи машинного зрения. Система способствует профилактике общественной безопасности, фиксирует биометрию лица, автотранспорт и помогает в оперативной работе силовым ведомствам. Церемония награждения лауреатов премии состоялась 12 декабря. Диплом победителя из рук вице-президента, руководитель блока "Технологическое развитие" ПАО "Сбербанк" Андрея Белевцева получил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, применение ИИ-решений делает регион "более безопасным и технологически продвинутым, позволяя оперативно реагировать на любые вызовы и обеспечивая защиту интересов каждого жителя".
тюменская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_f917192941e4f68610f21a4fc7bc2ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тюменская область, технологии, москва, владимир путин, сбербанк россии, александр моор, россия
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Технологии, Москва, Владимир Путин, Сбербанк России, Александр Моор, Россия
Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни

Моор заявил, что Тюменская область активно внедряет технологии ИИ в разные сферы

© iStock.com / Arkadiusz WargułaЭкран компьютера
Экран компьютера - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Arkadiusz Warguła
Экран компьютера . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Тюменская область активно внедряет технологии искусственного интеллекта в разные сферы, благодаря этому жить в ней становится еще удобнее и комфортнее, заявил губернатор Александр Моор, комментируя победу региона в национальной премии "Лидеры ИИ".
Президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве, назвал Тюменскую область в числе призеров нацпремии по искусственному интеллекту и отметил, что остальным регионам нужно брать пример с лидеров.
«
"В этом году эксперты отметили нашу информационную систему "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения"... Технологии ИИ все больше проникают в самые разные сферы. Мы в регионе активно их внедряем в здравоохранении, образовании, транспорте. Это делает жизнь земляков удобнее и комфортнее", - отметил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор пояснил, что в Едином центре хранения и обработки данных систем видеонаблюдения информация с камер наружного наблюдения обрабатывается при помощи машинного зрения. Система способствует профилактике общественной безопасности, фиксирует биометрию лица, автотранспорт и помогает в оперативной работе силовым ведомствам.
Церемония награждения лауреатов премии состоялась 12 декабря. Диплом победителя из рук вице-президента, руководитель блока "Технологическое развитие" ПАО "Сбербанк" Андрея Белевцева получил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, применение ИИ-решений делает регион "более безопасным и технологически продвинутым, позволяя оперативно реагировать на любые вызовы и обеспечивая защиту интересов каждого жителя".
 
Тюменская областьОбществоТюменская областьТехнологииМоскваВладимир ПутинСбербанк РоссииАлександр МоорРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала