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Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни

Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни - РИА Новости, 13.12.2024

Тюменская область с помощью ИИ становится более комфортной для жизни

Тюменская область активно внедряет технологии искусственного интеллекта в разные сферы, благодаря этому жить в ней становится еще удобнее и комфортнее, заявил... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:51

2024-12-13T15:51

2024-12-13T15:51

тюменская область

общество

тюменская область

технологии

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владимир путин

сбербанк россии

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Тюменская область активно внедряет технологии искусственного интеллекта в разные сферы, благодаря этому жить в ней становится еще удобнее и комфортнее, заявил губернатор Александр Моор, комментируя победу региона в национальной премии "Лидеры ИИ". Президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве, назвал Тюменскую область в числе призеров нацпремии по искусственному интеллекту и отметил, что остальным регионам нужно брать пример с лидеров. "В этом году эксперты отметили нашу информационную систему "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения"... Технологии ИИ все больше проникают в самые разные сферы. Мы в регионе активно их внедряем в здравоохранении, образовании, транспорте. Это делает жизнь земляков удобнее и комфортнее", - отметил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор пояснил, что в Едином центре хранения и обработки данных систем видеонаблюдения информация с камер наружного наблюдения обрабатывается при помощи машинного зрения. Система способствует профилактике общественной безопасности, фиксирует биометрию лица, автотранспорт и помогает в оперативной работе силовым ведомствам. Церемония награждения лауреатов премии состоялась 12 декабря. Диплом победителя из рук вице-президента, руководитель блока "Технологическое развитие" ПАО "Сбербанк" Андрея Белевцева получил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, применение ИИ-решений делает регион "более безопасным и технологически продвинутым, позволяя оперативно реагировать на любые вызовы и обеспечивая защиту интересов каждого жителя".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, технологии, москва, владимир путин, сбербанк россии, александр моор, россия