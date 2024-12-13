https://ria.ru/20241213/herson-1989162714.html
В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов
В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов - РИА Новости, 13.12.2024
В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов
Несколько мощных "прилетов" зафиксированы в подконтрольном ВСУ Херсоне, после них возник пожар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:27
2024-12-13T23:27
2024-12-13T23:27
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
сергей лебедев
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украина
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Несколько мощных "прилетов" зафиксированы в подконтрольном ВСУ Херсоне, после них возник пожар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Херсон, два мощных "прилета" на Шуменском (микрорайон Шуменский - ред.) и следом третий", - заявил Лебедев. Он добавил, что после "прилетов" возник сильный пожар. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241213/rszo-1989157828.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов
В подконтрольном ВСУ Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов