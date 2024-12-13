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В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/herson-1989162714.html
В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов
В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов - РИА Новости, 13.12.2024
В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов
Несколько мощных "прилетов" зафиксированы в подконтрольном ВСУ Херсоне, после них возник пожар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:27
2024-12-13T23:27
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Несколько мощных "прилетов" зафиксированы в подконтрольном ВСУ Херсоне, после них возник пожар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Херсон, два мощных "прилета" на Шуменском (микрорайон Шуменский - ред.) и следом третий", - заявил Лебедев. Он добавил, что после "прилетов" возник сильный пожар. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241213/rszo-1989157828.html
россия
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херсонская область
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россия, херсон, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов

В подконтрольном ВСУ Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Несколько мощных "прилетов" зафиксированы в подконтрольном ВСУ Херсоне, после них возник пожар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Херсон, два мощных "прилета" на Шуменском (микрорайон Шуменский - ред.) и следом третий", - заявил Лебедев.
Он добавил, что после "прилетов" возник сильный пожар.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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