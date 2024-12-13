https://ria.ru/20241213/harkov-1988942047.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:13

2024-12-13T03:13

2024-12-13T04:10

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Харьков/район — взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины.Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал о поражении химического производства в Павлограде Днепропетровской области и ангара с техникой ВСУ в Ромнах Сумской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удары в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области, а также по аэродрому в Мирнограде Полтавской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241213/blinken-1988939285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьков, вооруженные силы рф