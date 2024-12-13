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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 13.12.2024 (обновлено: 04:10 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/harkov-1988942047.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:13
2024-12-13T04:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Харьков/район — взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины.Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал о поражении химического производства в Павлограде Днепропетровской области и ангара с техникой ВСУ в Ромнах Сумской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удары в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области, а также по аэродрому в Мирнограде Полтавской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/blinken-1988939285.html
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в мире, украина, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Харьков/район — взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном ТСН.
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Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины.
Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал о поражении химического производства в Павлограде Днепропетровской области и ангара с техникой ВСУ в Ромнах Сумской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удары в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области, а также по аэродрому в Мирнограде Полтавской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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