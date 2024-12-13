https://ria.ru/20241213/gutsul-1989132884.html

Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство

Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство - РИА Новости, 13.12.2024

Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство

Конституционный суд Молдавии отклонил в пятницу запрос депутатов оппозиционного политблока "Победа", требовавших проверить на соответствие конституции отказ... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:53

2024-12-13T18:53

2024-12-13T18:53

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гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

марина таубер

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КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил в пятницу запрос депутатов оппозиционного политблока "Победа", требовавших проверить на соответствие конституции отказ главы государства Майи Санду включить руководителя Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства. Запрос был подан депутатами Мариной Таубер, Региной Апостоловой, Денисом Улановым и Вадимом Фотеску. В заявлении парламентариев утверждалось, что Санду нарушает законодательство, не подписав указ о назначении Гуцул в правительство, несмотря на требование законодательства страны. "Коллегия суда признала неприемлемым ходатайство о проверке конституционности отказа президента утвердить башкана Гагаузии в составе правительства. Решение окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента принятия", — говорится в решении, подписанном председателем суда Домникой Маноле. В марте 2023 года Гуцул была избрана башканом Гагаузии, однако церемония инаугурации 19 июля прошла без участия представителей властей, а Кишинев продолжил проверку результатов выборов. Власти Молдавии объявили партию "Шор", от которой баллотировалась Гуцул, антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241209/gutsul-1988193969.html

https://ria.ru/20241204/presledovaniya-1987323861.html

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молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, марина таубер