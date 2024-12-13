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Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство - РИА Новости, 13.12.2024
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18:53 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/gutsul-1989132884.html
Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство
Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство - РИА Новости, 13.12.2024
Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство
Конституционный суд Молдавии отклонил в пятницу запрос депутатов оппозиционного политблока "Победа", требовавших проверить на соответствие конституции отказ... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:53
2024-12-13T18:53
в мире
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молдавия
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил в пятницу запрос депутатов оппозиционного политблока "Победа", требовавших проверить на соответствие конституции отказ главы государства Майи Санду включить руководителя Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства. Запрос был подан депутатами Мариной Таубер, Региной Апостоловой, Денисом Улановым и Вадимом Фотеску. В заявлении парламентариев утверждалось, что Санду нарушает законодательство, не подписав указ о назначении Гуцул в правительство, несмотря на требование законодательства страны. "Коллегия суда признала неприемлемым ходатайство о проверке конституционности отказа президента утвердить башкана Гагаузии в составе правительства. Решение окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента принятия", — говорится в решении, подписанном председателем суда Домникой Маноле. В марте 2023 года Гуцул была избрана башканом Гагаузии, однако церемония инаугурации 19 июля прошла без участия представителей властей, а Кишинев продолжил проверку результатов выборов. Власти Молдавии объявили партию "Шор", от которой баллотировалась Гуцул, антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241209/gutsul-1988193969.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, марина таубер
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Марина Таубер
Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство

Суд в Молдавии отклонил запрос депутатов "Победы" включить Гуцул в правительство

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил в пятницу запрос депутатов оппозиционного политблока "Победа", требовавших проверить на соответствие конституции отказ главы государства Майи Санду включить руководителя Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства.
Запрос был подан депутатами Мариной Таубер, Региной Апостоловой, Денисом Улановым и Вадимом Фотеску. В заявлении парламентариев утверждалось, что Санду нарушает законодательство, не подписав указ о назначении Гуцул в правительство, несмотря на требование законодательства страны.
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"Коллегия суда признала неприемлемым ходатайство о проверке конституционности отказа президента утвердить башкана Гагаузии в составе правительства. Решение окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента принятия", — говорится в решении, подписанном председателем суда Домникой Маноле.
В марте 2023 года Гуцул была избрана башканом Гагаузии, однако церемония инаугурации 19 июля прошла без участия представителей властей, а Кишинев продолжил проверку результатов выборов.
Власти Молдавии объявили партию "Шор", от которой баллотировалась Гуцул, антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуМарина Таубер
 
 
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