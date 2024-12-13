Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство
Суд в Молдавии отклонил запрос депутатов "Победы" включить Гуцул в правительство
© Sputnik / Родион Прока
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил в пятницу запрос депутатов оппозиционного политблока "Победа", требовавших проверить на соответствие конституции отказ главы государства Майи Санду включить руководителя Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства.
Запрос был подан депутатами Мариной Таубер, Региной Апостоловой, Денисом Улановым и Вадимом Фотеску. В заявлении парламентариев утверждалось, что Санду нарушает законодательство, не подписав указ о назначении Гуцул в правительство, несмотря на требование законодательства страны.
«
"Коллегия суда признала неприемлемым ходатайство о проверке конституционности отказа президента утвердить башкана Гагаузии в составе правительства. Решение окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента принятия", — говорится в решении, подписанном председателем суда Домникой Маноле.
В марте 2023 года Гуцул была избрана башканом Гагаузии, однако церемония инаугурации 19 июля прошла без участия представителей властей, а Кишинев продолжил проверку результатов выборов.
Власти Молдавии объявили партию "Шор", от которой баллотировалась Гуцул, антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Лидер "Победы" высказался о преследованиях оппозиции в Молдавии
4 декабря, 14:12