https://ria.ru/20241213/gruziya-1989102031.html

Евросоюз обсудит новые возможные санкции против Грузии

Евросоюз обсудит новые возможные санкции против Грузии - РИА Новости, 13.12.2024

Евросоюз обсудит новые возможные санкции против Грузии

Главы МИД стран ЕС на заседании 16 декабря обсудят ситуацию в Грузии и новые возможные санкции, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:47

2024-12-13T16:47

2024-12-13T16:47

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протесты в грузии — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании 16 декабря обсудят ситуацию в Грузии и новые возможные санкции, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы обсудим Грузию, где ситуация очевидно ухудшается… Ожидаем обсуждение по этой ситуации и новых мер, которые возможно принять… Мы уже ввели некоторые меры, включая остановку финансирования, понижение контактов и остановку переговоров о членстве, но хотим обсудить новые возможные меры", - сказал он.

https://ria.ru/20241213/es-1989100908.html

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в мире, грузия, брюссель, евросоюз, протесты в грузии — 2024