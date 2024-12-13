https://ria.ru/20241213/gruziya-1989073593.html

В Грузии приняли закон, запрещающий носить маски на митингах

В Грузии приняли закон, запрещающий носить маски на митингах - РИА Новости, 13.12.2024

В Грузии приняли закон, запрещающий носить маски на митингах

Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица во время акций протеста, трансляция велась на сайте законодательного органа. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:00

2024-12-13T15:00

2024-12-13T15:43

протесты в грузии — 2024

в мире

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986740443_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_2d71a9a445466934bc930fd3f2425cff.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — РИА Новости. Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица во время акций протеста, трансляция велась на сайте законодательного органа."Поправки в закон "О собраниях и манифестациях" приняты", — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Запрет поддержали 82 депутата, против не проголосовал никто.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241213/ssha-1988944756.html

https://ria.ru/20241213/ekspert-1988942552.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

протесты в грузии — 2024, в мире, грузия