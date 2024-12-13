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В Грузии приняли закон, запрещающий носить маски на митингах
В Грузии приняли закон, запрещающий носить маски на митингах - РИА Новости, 13.12.2024
В Грузии приняли закон, запрещающий носить маски на митингах
Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица во время акций протеста, трансляция велась на сайте законодательного органа. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:00
2024-12-13T15:00
2024-12-13T15:43
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ТБИЛИСИ, 13 дек — РИА Новости. Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица во время акций протеста, трансляция велась на сайте законодательного органа."Поправки в закон "О собраниях и манифестациях" приняты", — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Запрет поддержали 82 депутата, против не проголосовал никто.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
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протесты в грузии — 2024, в мире, грузия
Протесты в Грузии — 2024, В мире, Грузия
В Грузии приняли закон, запрещающий носить маски на митингах
Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски на митингах