https://ria.ru/20241213/grazhdanstvo-1989148808.html

Президент Аргентины получил итальянское гражданство

Президент Аргентины получил итальянское гражданство - РИА Новости, 13.12.2024

Президент Аргентины получил итальянское гражданство

Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство, сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Messaggero. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:46

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2024-12-13T20:47

в мире

аргентина

рим

италия

хавьер милей

джорджа мелони

братья италии

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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство, сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Messaggero. О решении, как ожидается, будет объявлено в ходе визита Милея в Рим, где он в пятницу вечером, встречается с премьером Италии Джорджей Мелони, а в субботу примет участие в мероприятии партии Мелони "Братья Италии". Ранее Милей, как пишет Messaggero, говорил, что на три четверти является итальянцем. Его дед из южной области Калабрия эмигрировал в Аргентину в начале 20-го века.

https://ria.ru/20240606/miley-1951186056.html

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рим

италия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, аргентина, рим, италия, хавьер милей, джорджа мелони, братья италии