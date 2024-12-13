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Президент Аргентины получил итальянское гражданство
Президент Аргентины получил итальянское гражданство - РИА Новости, 13.12.2024
Президент Аргентины получил итальянское гражданство
Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство, сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Messaggero. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:46
2024-12-13T20:46
2024-12-13T20:47
в мире
аргентина
рим
италия
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братья италии
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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство, сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Messaggero. О решении, как ожидается, будет объявлено в ходе визита Милея в Рим, где он в пятницу вечером, встречается с премьером Италии Джорджей Мелони, а в субботу примет участие в мероприятии партии Мелони "Братья Италии". Ранее Милей, как пишет Messaggero, говорил, что на три четверти является итальянцем. Его дед из южной области Калабрия эмигрировал в Аргентину в начале 20-го века.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, рим, италия, хавьер милей, джорджа мелони, братья италии
В мире, Аргентина, Рим, Италия, Хавьер Милей, Джорджа Мелони, Братья Италии
Президент Аргентины получил итальянское гражданство
Messaggero: президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство