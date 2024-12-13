Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ракетных ударах по России - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 13.12.2024 (обновлено: 11:15 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/gosduma-1989002239.html
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ракетных ударах по России
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ракетных ударах по России - РИА Новости, 13.12.2024
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ракетных ударах по России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, осудившего... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:59
2024-12-13T11:15
россия
украина
сша
дональд трамп
михаил шеремет
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987508426_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_18f9864f79a303174658f62db0bc9f7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, осудившего разрешение украинской стороне наносить удары американскими ракетами вглубь России. Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что самый опасный фактор на данный момент - это "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории, одобренное действующим президентом США Джо Байденом. "Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия способна удивить весь мир своими новыми военными разработками, и западные страны, вынашивающие планы ослабления и дробления российского государства, ждет разочарование. "Современная Россия – это великая страна, способная отстоять свой суверенитет и дать по зубам любому агрессору", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241213/tramp-1988938833.html
https://ria.ru/20241212/devis-1988793875.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987508426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41e0bbe21473d0fc410c0952e1a7dcc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дональд трамп, михаил шеремет, владимир зеленский, нато
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, НАТО
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ракетных ударах по России

Депутат Шеремет назвал мудрой позицию Трампа о ракетных ударах по России

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, осудившего разрешение украинской стороне наносить удары американскими ракетами вглубь России.
Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что самый опасный фактор на данный момент - это "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории, одобренное действующим президентом США Джо Байденом.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Порвите!" Во Франции сделали новое обращение к Трампу после слов о России
Вчера, 02:25
"Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия способна удивить весь мир своими новыми военными разработками, и западные страны, вынашивающие планы ослабления и дробления российского государства, ждет разочарование.
"Современная Россия – это великая страна, способная отстоять свой суверенитет и дать по зубам любому агрессору", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
На Западе раскрыли, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине
12 декабря, 12:43
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампМихаил ШереметВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала