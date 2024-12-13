В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ракетных ударах по России
Депутат Шеремет назвал мудрой позицию Трампа о ракетных ударах по России
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, осудившего разрешение украинской стороне наносить удары американскими ракетами вглубь России.
Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что самый опасный фактор на данный момент - это "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории, одобренное действующим президентом США Джо Байденом.
"Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия способна удивить весь мир своими новыми военными разработками, и западные страны, вынашивающие планы ослабления и дробления российского государства, ждет разочарование.
"Современная Россия – это великая страна, способная отстоять свой суверенитет и дать по зубам любому агрессору", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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