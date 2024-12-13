https://ria.ru/20241213/gosduma-1988995261.html

В ГД попросили Минздрав прокомментировать проблему нехватки физраствора

В ГД попросили Минздрав прокомментировать проблему нехватки физраствора - РИА Новости, 13.12.2024

В ГД попросили Минздрав прокомментировать проблему нехватки физраствора

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мер для РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:22

2024-12-13T10:22

2024-12-13T10:22

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных и медицинских организациях в субъектах РФ, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, направить ответ, содержащий перечень предпринятых министерством здравоохранения РФ мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора (Натрия хлорид 0,9%) определенных дозировок в аптечных и медицинских организациях в субъектах РФ", - сказано в обращении на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В документе указано, что физраствор имеет важное значение для оказания медицинской помощи гражданам, так как предназначен для использования лекарственных препаратов для парентерального применения, а также в комплексной терапии при потере крови во время оперативных и иных вмешательств. Кроме того отмечается, что он относится к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. "Проблема массовой нехватки физраствора … может привести к необратимым негативным последствиям, а именно: невозможности оказания медицинской помощи, к случаям отказа медицинских работников от оказания медицинской помощи, а также приобретению потенциально опасных для жизни и здоровья, сделанных не в соответствии с нормами законодательства физраствора (Натрия хлорид 0,9%) на маркетплейсах", - подчеркивается в обращении.

https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html

https://ria.ru/20241015/minzdrav-1978215598.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко