Рейтинг@Mail.ru
В ГД попросили Минздрав прокомментировать проблему нехватки физраствора - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/gosduma-1988995261.html
В ГД попросили Минздрав прокомментировать проблему нехватки физраствора
В ГД попросили Минздрав прокомментировать проблему нехватки физраствора - РИА Новости, 13.12.2024
В ГД попросили Минздрав прокомментировать проблему нехватки физраствора
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мер для РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:22
2024-12-13T10:22
общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268242_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_fd58c4923a8c00e2265ef3b42a3739ce.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных и медицинских организациях в субъектах РФ, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, направить ответ, содержащий перечень предпринятых министерством здравоохранения РФ мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора (Натрия хлорид 0,9%) определенных дозировок в аптечных и медицинских организациях в субъектах РФ", - сказано в обращении на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В документе указано, что физраствор имеет важное значение для оказания медицинской помощи гражданам, так как предназначен для использования лекарственных препаратов для парентерального применения, а также в комплексной терапии при потере крови во время оперативных и иных вмешательств. Кроме того отмечается, что он относится к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. "Проблема массовой нехватки физраствора … может привести к необратимым негативным последствиям, а именно: невозможности оказания медицинской помощи, к случаям отказа медицинских работников от оказания медицинской помощи, а также приобретению потенциально опасных для жизни и здоровья, сделанных не в соответствии с нормами законодательства физраствора (Натрия хлорид 0,9%) на маркетплейсах", - подчеркивается в обращении.
https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html
https://ria.ru/20241015/minzdrav-1978215598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268242_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_ac71ba2ffc561be2b93b9611a7230a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
В ГД попросили Минздрав прокомментировать проблему нехватки физраствора

Депутат Башанкаев обратился к Минздраву из-за нехватки физраствора в аптеках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Аптека. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных и медицинских организациях в субъектах РФ, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, направить ответ, содержащий перечень предпринятых министерством здравоохранения РФ мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора (Натрия хлорид 0,9%) определенных дозировок в аптечных и медицинских организациях в субъектах РФ", - сказано в обращении на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Минздрав разработал резервный механизм обеспечения лекарствами
2 декабря, 11:14
В документе указано, что физраствор имеет важное значение для оказания медицинской помощи гражданам, так как предназначен для использования лекарственных препаратов для парентерального применения, а также в комплексной терапии при потере крови во время оперативных и иных вмешательств. Кроме того отмечается, что он относится к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.
"Проблема массовой нехватки физраствора … может привести к необратимым негативным последствиям, а именно: невозможности оказания медицинской помощи, к случаям отказа медицинских работников от оказания медицинской помощи, а также приобретению потенциально опасных для жизни и здоровья, сделанных не в соответствии с нормами законодательства физраствора (Натрия хлорид 0,9%) на маркетплейсах", - подчеркивается в обращении.
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами
15 октября, 18:58
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала