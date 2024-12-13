https://ria.ru/20241213/gorod-1988940618.html

В Sitronics Group рассказали о преимуществах проекта "умный город"

В Sitronics Group рассказали о преимуществах проекта "умный город" - РИА Новости, 13.12.2024

В Sitronics Group рассказали о преимуществах проекта "умный город"

Проект "умный город" позволяет оперативно реагировать на инциденты, принимать заявки на ремонты и устранять аварии, что позволяет сделать жизнь в городе более... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:54

2024-12-13T02:54

2024-12-13T02:54

общество

технологии

россия

москва

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

экология в россии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Проект "умный город" позволяет оперативно реагировать на инциденты, принимать заявки на ремонты и устранять аварии, что позволяет сделать жизнь в городе более безопасной, рассказал РИА Новости советник президента Sitronics Group Армен Сафарян. "Умные города используют цифровые инструменты для повышения уровня жизни, качества услуг и эффективности управления при обязательном удовлетворении потребностей жителей во всех актуальных аспектах жизни. При этом повышение эффективности управления городским хозяйством, к примеру, оперативного реагирования на инциденты, приема заявок на ремонты и устранение аварий, от контроля освещенности улиц до экологической составляющей, влияют не только на комфорт и удобство жителей, но и безопасность", - пояснил Сафарян. Он добавил, что концепция проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработана в рамках ведомственного проекта, который реализуется с 2018 года. Концепция проекта направлена в первую очередь на повышение качества жизни. "Умный город" реализуется в городах и административных центрах, участвующих в проекте Минстроя РФ. В 2023 году их было более 200. "Безусловно, проект важен для жителей всех городов, учитывая, что он направлен на качество жизни. Он позволяет сделать город удобным для жителей, бизнеса, туристов, государства. Фактически город создает свой цифровой двойник, где отображаются все его внутренние процессы. В результате цифровой трансформации снижается аварийность, оперативно поступает информация и быстро принимаются решения", - заключил Сафарян. Ранее президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту сообщил, что Россия активно внедряет возможности умных городов, и Москва является одним из мировых лидеров в этой сфере.

https://ria.ru/20231225/sukhotina-1918241003.html

https://realty.ria.ru/20240806/vtsiom-1964345608.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, москва, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), экология в россии