https://ria.ru/20241213/gladkov-1988998826.html

Губернатор Белгородской области рассказал о сервисе контроля уборки снега

Губернатор Белгородской области рассказал о сервисе контроля уборки снега - РИА Новости, 13.12.2024

Губернатор Белгородской области рассказал о сервисе контроля уборки снега

Жители Белгородской области могут в режиме реального времени наблюдать за тем, как проходит уборка снега в их населенных пунктах, регион первым в России создал... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:44

2024-12-13T10:44

2024-12-13T10:44

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858815_0:1024:2000:2149_1920x0_80_0_0_0ce1458615f6669f100c3014f921a0fa.jpg

БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Жители Белгородской области могут в режиме реального времени наблюдать за тем, как проходит уборка снега в их населенных пунктах, регион первым в России создал сервис, который позволяет это делать, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Белгородская область — первый регион в России, который ещё два года назад создал сервис, где в реальном времени жители могут видеть, где работает снегоуборочная техника. Такая возможность есть у всех жителей нашей области", - сообщил Гладков в Telegram-канале, отвечая на вопрос жителей о возможности контроля процесса уборки снега. Глава региона напомнил, что Белгородская области создала сервис, позволяющий в реальном времени видеть, где работает снегоуборочная техника, два года назад первой в России. На сегодняшний день системами навигации, благодаря которым на карте видна конкретная машина и её маршрут, оснащены 922 единицы техники. "Наблюдайте, контролируйте, высказывайте своё мнение, пожелания, критику. Отдавайте оценку, а мы вместе с главами муниципальных образований, с коммунальными службами будем стараться качественно выполнять свою работу", — отметил Гладков.

https://ria.ru/20241209/gladkov-1988168915.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков