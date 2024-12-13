https://ria.ru/20241213/germaniya-1989117098.html

В Германии над военными объектами заметили беспилотники, сообщил Spiegel

В Германии над военными объектами заметили беспилотники, сообщил Spiegel - РИА Новости, 13.12.2024

В Германии над военными объектами заметили беспилотники, сообщил Spiegel

Неизвестные беспилотники были замечены над рядом объектов в Германии, включая заводы оборонного концерна Rheinmetall и химического концерна BASF, а также над... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:50

2024-12-13T17:50

2024-12-13T18:38

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Неизвестные беспилотники были замечены над рядом объектов в Германии, включая заводы оборонного концерна Rheinmetall и химического концерна BASF, а также над американской военной базой "Рамштайн", сообщило в пятницу издание Spiegel. "Дроны несколько раз были замечены над военной базой США, оборонным концерном Rheinmetall и химической компанией BASF. По данным Spiegel, это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет", - пишет Spiegel. В частности, сообщается о замеченных БПЛА над базой "Рамштайн" в вечерние часы 3 и 4 декабря. В пресс-службе американской армии подтвердили Spiegel факт обнаружения неустановленных БПЛА вблизи базы "Рамштайн", но заверили, что они не оказали никакого воздействия на работу объекта. В августе прокуратура немецкого Фленсбурга сообщила РИА Новости, что ведёт расследование пролётов неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры на севере страны. Ранее издание Bild сообщало, что неустановленные беспилотники наблюдались на севере Германии с 8 августа. В частности, дроны на большой скорости пролетали вблизи выведенной из эксплуатации атомной электростанции, СПГ-терминала и химического предприятия. По данным издания, сотрудники немецких спецслужб подозревали, что беспилотники могли быть запущены якобы российскими агентами с кораблей в Северном море. Никаких доказательств в пользу этой теории издание не привело. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.

https://ria.ru/20241213/bespilotniki-1988943610.html

https://ria.ru/20241212/finlyandiya-1988928798.html

россия

германия

северное море

сша

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в мире, россия, германия, северное море, дмитрий песков, сша