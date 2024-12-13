В Германии над военными объектами заметили беспилотники, сообщил Spiegel
Spiegel: в ФРГ заметили БПЛА над военными объектами, включая базу "Рамштайн"
© Фото : Senior Airman Timothy MooreВъезд на территорию американской военной базы Рамштайн в Германии
© Фото : Senior Airman Timothy Moore
Въезд на территорию американской военной базы Рамштайн в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Неизвестные беспилотники были замечены над рядом объектов в Германии, включая заводы оборонного концерна Rheinmetall и химического концерна BASF, а также над американской военной базой "Рамштайн", сообщило в пятницу издание Spiegel.
"Дроны несколько раз были замечены над военной базой США, оборонным концерном Rheinmetall и химической компанией BASF. По данным Spiegel, это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет", - пишет Spiegel.
В частности, сообщается о замеченных БПЛА над базой "Рамштайн" в вечерние часы 3 и 4 декабря. В пресс-службе американской армии подтвердили Spiegel факт обнаружения неустановленных БПЛА вблизи базы "Рамштайн", но заверили, что они не оказали никакого воздействия на работу объекта.
В августе прокуратура немецкого Фленсбурга сообщила РИА Новости, что ведёт расследование пролётов неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры на севере страны. Ранее издание Bild сообщало, что неустановленные беспилотники наблюдались на севере Германии с 8 августа. В частности, дроны на большой скорости пролетали вблизи выведенной из эксплуатации атомной электростанции, СПГ-терминала и химического предприятия.
По данным издания, сотрудники немецких спецслужб подозревали, что беспилотники могли быть запущены якобы российскими агентами с кораблей в Северном море. Никаких доказательств в пользу этой теории издание не привело.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.