https://ria.ru/20241213/gd-1989004548.html

Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность

Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность - РИА Новости, 13.12.2024

Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:09

2024-12-13T11:09

2024-12-13T12:05

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. "Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект", — сказано в решении комитета. Поправками предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение в преступление лица, не достигшего 14 лет. В случае принятия документа наказание за такое преступление составит от четырех до девяти лет лишения свободы. Также предлагается, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством будет наказываться от четырех до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240319/gosduma-1934146431.html

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общество, госдума рф