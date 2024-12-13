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Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность - РИА Новости, 13.12.2024
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:09
2024-12-13T11:09
2024-12-13T12:05
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. "Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект", — сказано в решении комитета. Поправками предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение в преступление лица, не достигшего 14 лет. В случае принятия документа наказание за такое преступление составит от четырех до девяти лет лишения свободы. Также предлагается, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством будет наказываться от четырех до восьми лет лишения свободы.
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общество, госдума рф
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность
Комитет ГД одобрил усиление ответственности за вовлечение детей в преступность
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.
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"Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект", — сказано в решении комитета.
Поправками предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение в преступление лица, не достигшего 14 лет.
В случае принятия документа наказание за такое преступление составит от четырех до девяти лет лишения свободы.
Также предлагается, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством будет наказываться от четырех до восьми лет лишения свободы.