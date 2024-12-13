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Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность - РИА Новости, 13.12.2024
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11:09 13.12.2024 (обновлено: 12:05 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/gd-1989004548.html
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность - РИА Новости, 13.12.2024
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:09
2024-12-13T12:05
общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. "Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект", — сказано в решении комитета. Поправками предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение в преступление лица, не достигшего 14 лет. В случае принятия документа наказание за такое преступление составит от четырех до девяти лет лишения свободы. Также предлагается, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством будет наказываться от четырех до восьми лет лишения свободы.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность

Комитет ГД одобрил усиление ответственности за вовлечение детей в преступность

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.
«
"Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект", — сказано в решении комитета.
Поправками предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение в преступление лица, не достигшего 14 лет.
В случае принятия документа наказание за такое преступление составит от четырех до девяти лет лишения свободы.
Также предлагается, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством будет наказываться от четырех до восьми лет лишения свободы.
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ОбществоГосдума РФ
 
 
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