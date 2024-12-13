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Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа - РИА Новости, 13.12.2024
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18:27 13.12.2024 (обновлено: 19:08 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/gaz-1989129384.html
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа - РИА Новости, 13.12.2024
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Венгрия и Болгария смогли найти способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:27
2024-12-13T19:08
болгария
сша
венгрия
петер сийярто
владимир малин
газпромбанк
газпром
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 13 дек — РИА Новости. Венгрия и Болгария смогли найти способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях."С этой проблемой удалось разобраться. Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы. Оно не подпадает под действие санкций. Коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения", — сказал министр в опубликованном видеосообщении.По словам Сийярто, президент и глава Минэнерго Болгарии на встрече заверили венгерскую сторону, что София по-прежнему будет "надежным и предсказуемым транзитным партнером" и транзит газа в сторону Венгрии будет продолжаться без каких-либо проблем.О том, что Болгария может прекратить транзит российского газа в Центральную Европу, сообщал министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через этот банк иностранные покупатели оплачивали поставки российского природного газа.Сийярто заявлял, что Венгрия совместно с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных американскими санкциями, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России.
https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html
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болгария, сша, венгрия, петер сийярто, владимир малин, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии, россия, в мире
Болгария, США, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Малин, Газпромбанк, Газпром, Санкции в отношении России, Россия, В мире
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

Сийярто: Венгрия и Болгария нашли решение вопроса оплаты транзита газа из России

© Фото : @szijjarto.peter.officialМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов во время встречи
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов во время встречи
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БУДАПЕШТ, 13 дек — РИА Новости. Венгрия и Болгария смогли найти способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях.
"С этой проблемой удалось разобраться. Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы. Оно не подпадает под действие санкций. Коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения", — сказал министр в опубликованном видеосообщении.
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По словам Сийярто, президент и глава Минэнерго Болгарии на встрече заверили венгерскую сторону, что София по-прежнему будет "надежным и предсказуемым транзитным партнером" и транзит газа в сторону Венгрии будет продолжаться без каких-либо проблем.
О том, что Болгария может прекратить транзит российского газа в Центральную Европу, сообщал министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через этот банк иностранные покупатели оплачивали поставки российского природного газа.
Сийярто заявлял, что Венгрия совместно с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных американскими санкциями, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России.
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БолгарияСШАВенгрияПетер СийяртоВладимир МалинГазпромбанкГазпромСанкции в отношении РоссииРоссияВ мире
 
 
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