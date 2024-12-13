https://ria.ru/20241213/gaz-1989129384.html

Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа - РИА Новости, 13.12.2024

Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

Венгрия и Болгария смогли найти способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:27

2024-12-13T18:27

2024-12-13T19:08

болгария

сша

венгрия

петер сийярто

владимир малин

газпромбанк

газпром

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989130021_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ff72aa01bb57fcfb9cc2e6de453e3a5c.jpg

БУДАПЕШТ, 13 дек — РИА Новости. Венгрия и Болгария смогли найти способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях."С этой проблемой удалось разобраться. Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы. Оно не подпадает под действие санкций. Коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения", — сказал министр в опубликованном видеосообщении.По словам Сийярто, президент и глава Минэнерго Болгарии на встрече заверили венгерскую сторону, что София по-прежнему будет "надежным и предсказуемым транзитным партнером" и транзит газа в сторону Венгрии будет продолжаться без каких-либо проблем.О том, что Болгария может прекратить транзит российского газа в Центральную Европу, сообщал министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через этот банк иностранные покупатели оплачивали поставки российского природного газа.Сийярто заявлял, что Венгрия совместно с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных американскими санкциями, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России.

https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

болгария

сша

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, сша, венгрия, петер сийярто, владимир малин, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии, россия, в мире