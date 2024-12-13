https://ria.ru/20241213/gaz-1989129384.html
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа - РИА Новости, 13.12.2024
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Венгрия и Болгария смогли найти способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:27
2024-12-13T18:27
2024-12-13T19:08
болгария
сша
венгрия
петер сийярто
владимир малин
газпромбанк
газпром
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989130021_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ff72aa01bb57fcfb9cc2e6de453e3a5c.jpg
БУДАПЕШТ, 13 дек — РИА Новости. Венгрия и Болгария смогли найти способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях."С этой проблемой удалось разобраться. Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы. Оно не подпадает под действие санкций. Коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения", — сказал министр в опубликованном видеосообщении.По словам Сийярто, президент и глава Минэнерго Болгарии на встрече заверили венгерскую сторону, что София по-прежнему будет "надежным и предсказуемым транзитным партнером" и транзит газа в сторону Венгрии будет продолжаться без каких-либо проблем.О том, что Болгария может прекратить транзит российского газа в Центральную Европу, сообщал министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через этот банк иностранные покупатели оплачивали поставки российского природного газа.Сийярто заявлял, что Венгрия совместно с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных американскими санкциями, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России.
https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html
https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html
болгария
сша
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989130021_174:0:1995:1366_1920x0_80_0_0_4b9ce462a32dde06121a6ca311647522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, сша, венгрия, петер сийярто, владимир малин, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии, россия, в мире
Болгария, США, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Малин, Газпромбанк, Газпром, Санкции в отношении России, Россия, В мире
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Сийярто: Венгрия и Болгария нашли решение вопроса оплаты транзита газа из России