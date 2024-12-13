https://ria.ru/20241213/gaz-1989065747.html

МИД Приднестровья обвинил Кишинев в бездействии по транзиту газа

МИД Приднестровья обвинил Кишинев в бездействии по транзиту газа - РИА Новости, 13.12.2024

МИД Приднестровья обвинил Кишинев в бездействии по транзиту газа

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обвинил власти Молдавии в бездействии по теме сохранения транзита природного газа в ПМР. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:30

2024-12-13T14:30

2024-12-13T14:30

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ТИРАСПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обвинил власти Молдавии в бездействии по теме сохранения транзита природного газа в ПМР. "Кишинев на текущий момент так и не предпринял надлежащих практических шагов для достижения договоренностей с Российской Федерацией и Украиной, позволяющих реализовать поставку газа и тем самым обеспечить энергетическую безопасность Приднестровья и Молдовы", - говорится в заявлении МИД ПМР, размещенном в пятницу на сайте ведомства. Отмечается, что перед лицом столь серьёзного вызова официальные лица Молдавии выступают с противоречивыми заявлениями, активно спекулируя на проблеме. Ранее парламент Приднестровья утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения. Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок российского газа в республику. Парламент Молдавии в четверг также одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса. Оно вступит в силу 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления. Правительство Молдавии утверждает, что введение режима ЧП в энергосекторе связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

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молдавия

украина

приднестровская молдавская республика

россия

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молдавия, украина, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, газпром, в мире, россия