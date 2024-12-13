В Германии оценили возможность отправки войск на Украину
Хебештрайт: вопрос об отправке европейских войск на Украину не актуален
Здание бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине не актуален в данный момент, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.
"Обсуждать это и принимать какие-то решения по этому поводу сейчас неактуально. Об этом следует договариваться между собой только при определенных условиях в будущем", - заявил Хебештрайт на брифинге правительства, отвечая на вопрос о возможной отправке европейских войск на Украину для обеспечения перемирия.
По его словам, предпосылкой к решению данного вопроса стало бы прекращение огня обеими сторонами.
В Москве заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Макрон и Туск обсудят ввод миротворцев на Украину, пишет Politico
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