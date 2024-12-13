https://ria.ru/20241213/frantsiya-1989069472.html

Во Франции назначили нового премьер-министра

Во Франции назначили нового премьер-министра - РИА Новости, 13.12.2024

Во Франции назначили нового премьер-министра

Новым премьер-министром Франции назначили 73-летнего центриста, лидера партии "Демократическое движение" (Modem) Франсуа Байру, сообщило агентство Франс Пресс... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:44

2024-12-13T14:44

2024-12-13T16:05

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франсуа байру

мишель барнье

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ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Новым премьер-министром Франции назначили 73-летнего центриста, лидера партии "Демократическое движение" (Modem) Франсуа Байру, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Франсуа Байру назначен премьер-министром", — сообщил офис французского президента.В Матиньонском дворце состоится церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье новому главе кабмина.При этом левая партия "Непокорившаяся Франция", ранее инициировавшая отставку Барнье, заявила, что также выдвинет вотум недоверия правительству Байру.Новый премьер считается близким соратником Макрона, способствовавшим его приходу к власти в 2017 году.Макрон также рассматривал его кандидатуру на пост главы кабмина после парламентских выборов в июле, но предпочел Барнье.Как отмечают французские СМИ, Байру не станет напрямую проводить политику Макрона, а будет придерживаться собственной линии. Он считается приемлемым кандидатом для правой партии "Национальное объединение", но его кандидатуру не поддерживают левые.Байру ранее выразил готовность работать с партиями левых при формировании правительства, а также обязался не использовать "конституционное оружие" — статью 49.3, которой премьеры Макрона злоупотребляли в отсутствие абсолютного большинства у президентской фракции в парламенте. Она позволяет провести законопроект без голосования депутатов.Новый премьер имеет долгую политическую карьеру, он был депутатом Нацсобрания, членом Европарламента, министром образования и мэром города По в департаменте Атлантические Пиренеи. В 2017 году он поддержал кандидатуру Макрона на президентских выборах. В течение месяца Байру занимал пост министра юстиции в правительстве Макрона. Но из-за расследования по обвинению в том, что ассистент евродепутата его партии Мариэль де Сарнез в реальности работал личным секретарем Байру, получая оплату в ЕП, он был снят с должности.Он также трижды баллотировался в президенты.Байру известен своей проевропейской позицией. При этом он выступал против возвращения Франции в НАТО, требуя референдума по этому вопросу. Байру неоднократно говорил о необходимости реформы парламента, чтобы создать противовес правительству. Он призывал к переходу к Шестой республике. Байру также выступал против легализации однополых браков, предлагая заменить их другой формой "союза".На прошлой неделе французский парламент принял вотум недоверия Барнье, за это проголосовал 331 парламентарий из 577.Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправили в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.Политический кризис во Франции длится с июля, когда на внеочередных выборах в парламент ни один блок не получил абсолютного большинства, но блок левых получил больше мест в Нацсобрании, чем коалиция президента и правое "Национальное объединение". Они выдвинули своего кандидата в премьеры, однако французский лидер Эммануэль Макрон его отверг, заявив, что "левые не будут принимать участия в формировании правительства". Через 50 дней он назначил на пост премьера республиканца Мишеля Барнье.

https://ria.ru/20241211/frantsiya-1988531216.html

https://ria.ru/20241213/oppozitsiya-1989090188.html

https://ria.ru/20241210/makron-1988513300.html

https://ria.ru/20241212/makron-1988724043.html

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