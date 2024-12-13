https://ria.ru/20241213/fizrastvor-1989086717.html
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора - РИА Новости, 13.12.2024
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора
Проблем с производством физраствора в России нет, была перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки, но в данный момент соответствующие заключения уже РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:43
2024-12-13T15:43
2024-12-13T15:49
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977582328_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_a3ce2c1d29e4d4b6a6a70ff32d352eb9.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Проблем с производством физраствора в России нет, была перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки, но в данный момент соответствующие заключения уже вынесены, цены перерегистрированы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ."У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка. Этот препарат входит в список жизненно важных, государство регулирует цены на них. В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен. Федеральная антимонопольная служба после соответствующего анализа рассмотрела их и вынесла заключение. Цены на физраствор 11 производителей уже перерегистрированы Минздравом России", - сказал Мурашко.Он пояснил, что после перерегистрации цен производители получили возможности для стабильной работы.В больницах физраствора достаточно, никаких проблем с производством нет, за ситуацией внимательно следит Росздравнадзор, подчеркнул минист
https://ria.ru/20241213/roszdravnadzor-1988993859.html
https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977582328_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b76ca3a686d2f9cb79f960f4f60aa711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора
Мурашко: проблем с производством физраствора нет, в больницах его достаточно