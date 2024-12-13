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Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора - РИА Новости, 13.12.2024
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15:43 13.12.2024 (обновлено: 15:49 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/fizrastvor-1989086717.html
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора - РИА Новости, 13.12.2024
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора
Проблем с производством физраствора в России нет, была перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки, но в данный момент соответствующие заключения уже РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:43
2024-12-13T15:49
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Проблем с производством физраствора в России нет, была перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки, но в данный момент соответствующие заключения уже вынесены, цены перерегистрированы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ."У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка. Этот препарат входит в список жизненно важных, государство регулирует цены на них. В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен. Федеральная антимонопольная служба после соответствующего анализа рассмотрела их и вынесла заключение. Цены на физраствор 11 производителей уже перерегистрированы Минздравом России", - сказал Мурашко.Он пояснил, что после перерегистрации цен производители получили возможности для стабильной работы.В больницах физраствора достаточно, никаких проблем с производством нет, за ситуацией внимательно следит Росздравнадзор, подчеркнул минист
https://ria.ru/20241213/roszdravnadzor-1988993859.html
https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html
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россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора

Мурашко: проблем с производством физраствора нет, в больницах его достаточно

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Проблем с производством физраствора в России нет, была перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки, но в данный момент соответствующие заключения уже вынесены, цены перерегистрированы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ.
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Вчера, 10:16
«
"У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка. Этот препарат входит в список жизненно важных, государство регулирует цены на них. В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен. Федеральная антимонопольная служба после соответствующего анализа рассмотрела их и вынесла заключение. Цены на физраствор 11 производителей уже перерегистрированы Минздравом России", - сказал Мурашко.
Он пояснил, что после перерегистрации цен производители получили возможности для стабильной работы.
В больницах физраствора достаточно, никаких проблем с производством нет, за ситуацией внимательно следит Росздравнадзор, подчеркнул минист
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РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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