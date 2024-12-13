https://ria.ru/20241213/fizrastvor-1989086717.html

Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора

Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора - РИА Новости, 13.12.2024

Мурашко опроверг информацию о проблемах с производством физраствора

Проблем с производством физраствора в России нет, была перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки, но в данный момент соответствующие заключения уже РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:43

2024-12-13T15:43

2024-12-13T15:49

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977582328_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_a3ce2c1d29e4d4b6a6a70ff32d352eb9.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Проблем с производством физраствора в России нет, была перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки, но в данный момент соответствующие заключения уже вынесены, цены перерегистрированы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ."У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка. Этот препарат входит в список жизненно важных, государство регулирует цены на них. В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен. Федеральная антимонопольная служба после соответствующего анализа рассмотрела их и вынесла заключение. Цены на физраствор 11 производителей уже перерегистрированы Минздравом России", - сказал Мурашко.Он пояснил, что после перерегистрации цен производители получили возможности для стабильной работы.В больницах физраствора достаточно, никаких проблем с производством нет, за ситуацией внимательно следит Росздравнадзор, подчеркнул минист

https://ria.ru/20241213/roszdravnadzor-1988993859.html

https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)