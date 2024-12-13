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"Киев в беде". В США предположили, когда завершится конфликт на Украине

"Киев в беде". В США предположили, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 13.12.2024

"Киев в беде". В США предположили, когда завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году поражением Киева, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:19

2024-12-13T16:19

2024-12-13T16:19

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году поражением Киева, пишет Foreign Affairs."Если США прекратят помощь Украине, то Киев будет в беде", — говорится в материале.Как указал обозреватель, без американской помощи российские военные в следующем году продолжат продвигаться на фоне истощения ВСУ, а к 2026 году Украина останется без противовоздушной обороны."Украинская армия к концу указанного года, вероятно, рухнет, что позволит России взять контроль над Киевом и выйти к границе НАТО", — предположил автор статьи.В пятницу телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации Белого дома сообщил, что США намерены до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, чтобы уложиться в срок до ухода Джо Байдена с поста президента.В интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.

https://ria.ru/20241213/mask-1989035817.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, киев, вооруженные силы украины, нато