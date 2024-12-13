https://ria.ru/20241213/evropa-1989163934.html

Европа поможет восстанавливать Сирию, заявил Шольц

Европа поможет восстанавливать Сирию, заявил Шольц - РИА Новости, 13.12.2024

Европа поможет восстанавливать Сирию, заявил Шольц

Европа поможет Сирии в ее восстановлении, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:45

2024-12-13T23:45

2024-12-13T23:45

война в сирии

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башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Европа поможет Сирии в ее восстановлении, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц. "После всех страданий все сирийцы заслуживают жить свободно и в безопасности. Обеспечить это - важнейшая задача нового руководства. Мы будем сотрудничать с ним на этой основе. Европа также поможет в восстановлении", - сказал Шольц в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Х. Канцлер заявил, что сотни тысяч сирийцев в настоящее время живут в Германии и те из них, кто успешно интегрировался в ФРГ и нашел в ней работу, могут спокойно оставаться в стране. "Некоторые беженцы надеются, что вскоре смогут вернуться на Родину. И это мы поддерживаем - как только ситуация позволит это сделать", - добавил Шольц. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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