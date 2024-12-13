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Европа поможет восстанавливать Сирию, заявил Шольц - РИА Новости, 13.12.2024
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Война в Сирии
 
23:45 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/evropa-1989163934.html
Европа поможет восстанавливать Сирию, заявил Шольц
Европа поможет восстанавливать Сирию, заявил Шольц - РИА Новости, 13.12.2024
Европа поможет восстанавливать Сирию, заявил Шольц
Европа поможет Сирии в ее восстановлении, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:45
2024-12-13T23:45
война в сирии
в мире
россия
москва
сирия
олаф шольц
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Европа поможет Сирии в ее восстановлении, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц. "После всех страданий все сирийцы заслуживают жить свободно и в безопасности. Обеспечить это - важнейшая задача нового руководства. Мы будем сотрудничать с ним на этой основе. Европа также поможет в восстановлении", - сказал Шольц в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Х. Канцлер заявил, что сотни тысяч сирийцев в настоящее время живут в Германии и те из них, кто успешно интегрировался в ФРГ и нашел в ней работу, могут спокойно оставаться в стране. "Некоторые беженцы надеются, что вскоре смогут вернуться на Родину. И это мы поддерживаем - как только ситуация позволит это сделать", - добавил Шольц. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/germaniya-1988249079.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, россия, москва, сирия, олаф шольц, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Олаф Шольц, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Европа поможет восстанавливать Сирию, заявил Шольц

Шольц: ФРГ будет сотрудничать с Сирией в восстановлении, Европа тоже поможет

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Европа поможет Сирии в ее восстановлении, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц.
«
"После всех страданий все сирийцы заслуживают жить свободно и в безопасности. Обеспечить это - важнейшая задача нового руководства. Мы будем сотрудничать с ним на этой основе. Европа также поможет в восстановлении", - сказал Шольц в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Х.
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Канцлер заявил, что сотни тысяч сирийцев в настоящее время живут в Германии и те из них, кто успешно интегрировался в ФРГ и нашел в ней работу, могут спокойно оставаться в стране.
«
"Некоторые беженцы надеются, что вскоре смогут вернуться на Родину. И это мы поддерживаем - как только ситуация позволит это сделать", - добавил Шольц.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Война в СирииВ миреРоссияМоскваСирияОлаф ШольцБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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