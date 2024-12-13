https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html

Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней

Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней - РИА Новости, 13.12.2024

Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней

В брюссельских кабинетах царит оживление и радостное нетерпение: вчера в интервью изданию Politico еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:00

2024-12-13T08:00

2024-12-13T08:02

экономика

россия

германия

европа

карин кнайсль

omv

politico

надежда крупская

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В брюссельских кабинетах царит оживление и радостное нетерпение: вчера в интервью изданию Politico еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен торжественно заявил, что через сто дней Евросоюз окончательно разрывает все связи с Россией в топливной сфере. По его словам, это "главный приоритет" и в этом поможет наращивание поставок сжиженного газа из США: "Мы должны понимать, что мы не смогли бы уменьшить зависимость от России без энергии из США. Они — наши настоящие друзья, и я надеюсь, что мы продолжим быть друзьями".Таким образом, по логике господина Йоргенсена, подрывающие безопасность ЕС тоталитарные топливные молекулы уже через сто дней будут полностью заменены молекулами свободы и демократии и теперь за новым железным занавесом Европа заживет пуще прежнего, а вот вывеску "Райский сад" придется снять, чтобы лишний раз не привлекать внимание сирийских беженцев.В этой логике прекрасно и благородно все. Кроме того, что это полная чушь.Европейские планы по полному разрыву с Россией — это отдельный жанр беллетристики, и если собрать все, что было по этому поводу за последние годы предложено, то не хватит всех подземных и наземных хранилищ библиотеки имени мужа Надежды Крупской.Что бы ни вытворяли в судорогах русофобии евробюрократы, это всегда стабильно приводило к одному: неизбежному повышению европейских цен на энергоносители и электроэнергию, дальнейшему снижению уровня жизни европейцев и ускорению деиндустриализации ранее одного из мощнейших экономических центров на карте мира, а последние шаги по разрыву топливных связей с Россией и вовсе погрузили экономику и социалку Европы в глубокий штопор.У микрофона специализированное издание Oilprice: "Бедственное положение Европы в энергетике подчеркивает уязвимость континента на мировом энергетическом рынке, особенно в свете грядущего прекращения поставок российского газа". Но Путину же еще хуже, так что все в порядке, верно?Победного оптимизма добавляет ресурс Euroactive, который вчера вышел с материалом о том, что на фоне энергоперемог Европы над Россией там в полный рост встала проблема "энергетической бедности". Это понятие вошло в оборот сравнительно недавно, и означает оно ситуацию, когда европейские домохозяйства из-за повышающихся цен и стагнирующих доходов вынуждены снижать энергопотребление до такой степени, когда это уже "негативно влияет на здоровье обитателей и их качество жизни". Перевод на русский: люди не могут платить за демократические молекулы и просто замерзают, часто — насмерть.Так вот, по последним данным, за чертой энергетической бедности уже находятся 16 процентов европейских домохозяйств, то есть рискует замерзнуть этой зимой почти пятая часть европейцев. Предполагается, что им будет замерзать легче с мыслью об американских друзьях.Свобода от России особенно повлияла на Германию. Эту ранее мощную индустриальную страну, как детей, развели зеленой повесткой, обещая вместо кровавой нефти Путина искрящиеся водопады чистых мегаватт в изумрудных пейзажах из ветряков и солнечных батарей. С 2000 года Германия потратила на эти цели триллион долларов, но по факту создалась ситуация, которую специалисты открыто называют катастрофой. Сейчас цены на электроэнергию в зеленой и независимой от России Германии — самые высокие в Европе. Вчера прошла новость, что в ФРГ цены скакнули до 1000 евро за мегаватт-час, то есть более 100 рублей за киловатт-час. Для сравнения: с 1 января 2025-го в Москве одноставочный тариф составит 6,99 рубля за киловатт-час.В немецких соцсетях, естественно, очень радуются грядущему полному разрыву энергосвязей с Россией. Например, один из пользователей описывает свою ситуацию: под конец года ему пришла итоговая платежка (в продвинутой Германии не могут сразу посчитать потребление: они берут ежемесячные цены с потолка, а в конце года выкатывают полный счет — не как в отсталой России). За квартиру площадью 77 квадратных метров ему насчитали за год за ЖКУ и электричество в пересчете на рубли — 572 000, то есть 47 700 рублей в месяц. Чему же тут не радоваться? Никто не говорил, что свобода будет бесплатной.В общем и целом сейчас средние цены на электроэнергию в Германии выше средних цен в период 2016-2019 годов на 280%.Посмотрев на успехи Германии в разрыве связей с Россией, Австрия тоже решила попробовать свободу на вкус. Два дня назад австрийская газовая компания OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпром экспорт", несмотря на то что зависимость Австрии от поставок российского топлива составляет 90%. Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль сразу предупредила, что в связи с прекращением поставок газа из России в Австрию жители и предприятия последней могут начать массово банкротиться. Впрочем, как говорят австрийцы, кто не рискует, тот шнапса не пьет. Почему бы не попробовать, вдруг на этот раз выйдет?Сторонники окончательного "энергетического развода" с Россией убеждают европейцев, что все будет очень хорошо и они ничегошеньки не заметят: из США спешат на помощь белокрылые лайнеры с демократическим газом, а если что — Норвегия поможет.Но они забыли сказать, что американский газ свободы всегда по определению будет в разы дороже, чем российский. Например, сейчас в Нидерландах закупочная цена природного газа в пять раз выше, чем в США. Что касается Норвегии, которая в 2023 году поставляла в ЕС 30% от всего природного газа, то, по данным Financial Times, на фоне резкого повышения цен на электроэнергию внутри страны они планируют "отрезать энергетические связи с Европой". Вчера министр энергетики Норвегии Терье Осланд признался, что это "абсолютно дерьмовая ситуация" (прямая цитата).Именно поэтому тут и там в Европе начинают звучать голоса, что рано или поздно все же придется идти на поклон к России. Например, одним из пунктов финального проекта предвыборной программы набирающей силу в ФРГ партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) стало возобновление торговых отношений с Россией. Представители партии заявляют, что "Россия — поставщик дешевого газа, торговля с которым должна возобновиться".Неизвестно, с чего товарищи взяли, будто Россия кому-то что-то там должна по первому требованию возобновлять.Если что-то и возобновится, то условия будем ставить мы. А пока — врач сказал в морг, значит, в морг.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

https://ria.ru/20241211/avstriya-1988705060.html

https://ria.ru/20241212/germaniya-1988847242.html

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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экономика, россия, германия, европа, карин кнайсль, omv, politico, надежда крупская, евросоюз, аналитика