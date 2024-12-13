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В Еврокомиссии признали успехи российской оборонной промышленности - РИА Новости, 13.12.2024
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11:30 13.12.2024 (обновлено: 11:44 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/evrokomissija-1989007928.html
В Еврокомиссии признали успехи российской оборонной промышленности
В Еврокомиссии признали успехи российской оборонной промышленности - РИА Новости, 13.12.2024
В Еврокомиссии признали успехи российской оборонной промышленности
Россия значительно развила свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:30
2024-12-13T11:44
россия
германия
венгрия
андрюс кубилюс
владимир путин
совет евросоюза
евросоюз
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия значительно развила свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Русские развили свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов, несмотря на наши санкции. Сегодня Россия производит за три месяца больше вооружений, чем может произвести вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев - больше вооружений, чем есть в распоряжении всего бундесвера (ВС Германии - ред.)", - заявил Кубилюс. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241212/mid-1988831472.html
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россия, германия, венгрия, андрюс кубилюс, владимир путин, совет евросоюза, евросоюз, безопасность, еврокомиссия
Россия, Германия, Венгрия, Андрюс Кубилюс, Владимир Путин, Совет Евросоюза, Евросоюз, Безопасность, Еврокомиссия
В Еврокомиссии признали успехи российской оборонной промышленности

Еврокомиссар Кубилюс заявила, что Россия развила свою оборонную промышленность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия значительно развила свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.
"Русские развили свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов, несмотря на наши санкции. Сегодня Россия производит за три месяца больше вооружений, чем может произвести вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев - больше вооружений, чем есть в распоряжении всего бундесвера (ВС Германии - ред.)", - заявил Кубилюс.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД
12 декабря, 14:51
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Орбан выступил с неожиданным предложением по России
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РоссияГерманияВенгрияАндрюс КубилюсВладимир ПутинСовет ЕвросоюзаЕвросоюзБезопасностьЕврокомиссия
 
 
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