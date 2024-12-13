Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 13.12.2024 (обновлено: 16:48 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/es-1989100908.html
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России - РИА Новости, 13.12.2024
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России
Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердят 15-й пакет санкций против России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:41
2024-12-13T16:48
россия
евросоюз
брюссель
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_510:244:2457:1339_1920x0_80_0_0_682e8e01b4f1f040c0b689ad7b2980d0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердят 15-й пакет санкций против России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции", - сообщил он.Ранее новый пакет уже согласовали постоянные представители стран-членов Евросоюза.
https://ria.ru/20241213/gruziya-1989102031.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_573:156:2412:1535_1920x0_80_0_0_a45db556c3d13fa33032f0a40c643497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, брюссель, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Брюссель, В мире, Санкции в отношении России
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России

Главы МИД стран ЕС утвердят пятнадцатый пакет санкций против России 16 декабря

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердят 15-й пакет санкций против России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции", - сообщил он.
Ранее новый пакет уже согласовали постоянные представители стран-членов Евросоюза.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Евросоюз обсудит новые возможные санкции против Грузии
Вчера, 16:47
 
РоссияЕвросоюзБрюссельВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала