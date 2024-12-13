https://ria.ru/20241213/es-1989100908.html
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России - РИА Новости, 13.12.2024
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России
Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердят 15-й пакет санкций против России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:41
2024-12-13T16:41
2024-12-13T16:48
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брюссель
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердят 15-й пакет санкций против России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции", - сообщил он.Ранее новый пакет уже согласовали постоянные представители стран-членов Евросоюза.
https://ria.ru/20241213/gruziya-1989102031.html
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россия, евросоюз, брюссель, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Брюссель, В мире, Санкции в отношении России
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России
Главы МИД стран ЕС утвердят пятнадцатый пакет санкций против России 16 декабря