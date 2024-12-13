Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам
Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергетические объекты
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Массированные ракетные удары наносятся по объектам энергосистемы Украины, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого приводит Telegram-канал министерства.
Он добавил, что энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. В свою очередь национальная энергокомпания "Укрэнрего" сообщила об увеличении отключения света в течение дня. "Из-за массированной ракетной атаки на энергобъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", - следует из сообщения компании, опубликованном в ее Telegram-канале, при этом уточняется, что для каждого региона свой график отключений.
Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Агентство Укринформ сообщало о взрывах в Ивано-Франковске.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.