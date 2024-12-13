https://ria.ru/20241213/energetiki-1989009828.html

Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам

Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам - РИА Новости, 13.12.2024

Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам

Массированные ракетные удары наносятся по объектам энергосистемы Украины, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого приводит... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:44

2024-12-13T11:44

2024-12-13T12:02

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герман галущенко

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Массированные ракетные удары наносятся по объектам энергосистемы Украины, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого приводит Telegram-канал министерства. "Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - сообщил Галущенко. Он добавил, что энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. В свою очередь национальная энергокомпания "Укрэнрего" сообщила об увеличении отключения света в течение дня. "Из-за массированной ракетной атаки на энергобъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", - следует из сообщения компании, опубликованном в ее Telegram-канале, при этом уточняется, что для каждого региона свой график отключений. Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Агентство Укринформ сообщало о взрывах в Ивано-Франковске. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1989005928.html

https://ria.ru/20241213/ssha-1988999163.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, одесса, одесская область, герман галущенко