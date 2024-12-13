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Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 13.12.2024 (обновлено: 12:02 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/energetiki-1989009828.html
Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам
Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам - РИА Новости, 13.12.2024
Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам
Массированные ракетные удары наносятся по объектам энергосистемы Украины, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого приводит... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:44
2024-12-13T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
одесская область
герман галущенко
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Массированные ракетные удары наносятся по объектам энергосистемы Украины, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого приводит Telegram-канал министерства. "Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - сообщил Галущенко. Он добавил, что энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. В свою очередь национальная энергокомпания "Укрэнрего" сообщила об увеличении отключения света в течение дня. "Из-за массированной ракетной атаки на энергобъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", - следует из сообщения компании, опубликованном в ее Telegram-канале, при этом уточняется, что для каждого региона свой график отключений. Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Агентство Укринформ сообщало о взрывах в Ивано-Франковске. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989005928.html
https://ria.ru/20241213/ssha-1988999163.html
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в мире, украина, одесса, одесская область, герман галущенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Одесская область, Герман Галущенко
Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам

Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергетические объекты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Массированные ракетные удары наносятся по объектам энергосистемы Украины, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого приводит Telegram-канал министерства.
"Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - сообщил Галущенко.
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Он добавил, что энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. В свою очередь национальная энергокомпания "Укрэнрего" сообщила об увеличении отключения света в течение дня. "Из-за массированной ракетной атаки на энергобъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", - следует из сообщения компании, опубликованном в ее Telegram-канале, при этом уточняется, что для каждого региона свой график отключений.
Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Агентство Укринформ сообщало о взрывах в Ивано-Франковске.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаОдесская областьГерман Галущенко
 
 
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