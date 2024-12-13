Искусственная или настоящая: советы по выбору новогодней ели
© iStock.com / Maksym Belchenko"Искусственная или живая елка"
© iStock.com / Maksym Belchenko
"Искусственная или живая елка"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В преддверии наступающего новогоднего праздника многие задаются вопросом: какую лучше ель выбрать - натуральную или искусственную. Плюсы и минусы настоящих и искусственных деревьев, как отличить качественную новогоднюю красавицу от ее некачественных аналогов, советы экспертов, - в материале РИА Новости
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Искусственная или живая ёлка
Новый Год - один из самых любимых праздников во всем мире. А его неотъемлемым атрибутом является нарядная красавица ель. История гласит, что обычай наряжать это дерево на Рождество и Новый год пошел из языческой Германии. Там зеленая ель считалась символом вечной жизни и перерождения. Сначала люди ходили в лес, наряжали там выбранное дерево и совершали обряды, потом стали рубить, приносить в дом, украшать лентами, сладостями и фруктами. После принятия христианства новогодний символ приобрел новый смысл, его начали ставить в Сочельник, считается, что эта традиция появилась во времена Мартина Лютера (основателя немецкого протестантизма). К началу XIX века этот обычай распространился по другим странам Европы. В России украшать дома еловыми ветвями стали после указа императора Петра I, который после путешествия в Европу приказал праздновать Новый Год 1 января. Сегодня нарядное вечнозеленое дерево к новогоднему празднику есть почти в каждом доме. С появлением искусственных елей у граждан стал возникать вопрос: какую выбрать для украшения - красавицу из леса, пахнущую хвоей, или искусственную и долговечную.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПродажа елок к Новому году в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Продажа елок к Новому году в ТЦ "Авиапарк" в Москве
- Выбор сейчас, конечно, огромен. И многие задаются вопросом, какая же елка - искусственная или натуральная - лучше. Однозначного ответа на этот вопрос нет. У каждой есть свои плюсы и минусы, - говорит Ксения Детина, генеральный директор производителя аэрозольных систем пожаротушения “НПО Соболевский завод”.
Преимущества и недостатки живой елки
Эксперты выделяют два основных плюса живого дерева:
- аромат настоящей хвои;
- не требует места для хранения.
К минусам относят:
- ограниченный выбор;
- необходимость покупать ежегодно;
- специальный уход;
- быстрая потеря вида;
- уборка осыпавшейся хвои.
По словам Светланы Дусатовой, менеджера отдела “Сад” сети гипермаркетов “Лемана ПРО”, живая ель добавляет интерьеру натуральности, в том числе за счет невероятного аромата. Не накапливает на себе пыль, а также считается натуральным увлажнителем воздуха. Любой вид - ель, сосна или пихта, будет прекрасно дополнять праздничную атмосферу, а при правильном уходе сохранит свежесть до 3-4 недель. Однако живая елка требует особого внимания: ее необходимо регулярно поливать, а также убирать опавшую хвою. Помимо этого, ежегодная покупка живой елки становится регулярной статьей затрат.
© iStock.com / miniseriesМужчина держит елку в руках
© iStock.com / miniseries
Мужчина держит елку в руках
“Натуральные ели не выделяют токсичных веществ, а при правильном уходе (установка в ведро с песком и поддержание влажности) риск возгорания вообще будет минимальным. Однако, если пренебрегать условиями содержания, мы получим сухие иголки, увеличивающие пожароопасность. А, учитывая то, что живые деревца начинают запасать еще с осени, на елочные базары попадают часто несвежие экземпляры, конечно, риск возгорания подсохших натуральных елочек будет выше. Иголки могут воспламениться как от нагретой лампочки некачественной гирлянды, так и от случайно попавшей на них искры от бенгальского огня. Также необходимо учитывать, что при воспламенении смолистое дерево может искрить, разбрасывая горящие хвоинки и увеличивая очаги возгорания”, - предупреждает Ксения Детина.
Преимущества и недостатки искусственной елки
К преимуществам искусственной красавицы относят:
- большой выбор моделей;
- роскошный вид;
- не нужно покупать каждый год;
- не осыпаются;
- более пожаробезопасны.
Есть и недостатки:
- нет аромата хвои;
- нужно место для хранения.
Отдавая предпочтение искусственным новогодним красавицам, важно убедиться в качестве материала, из которого они изготовлены, чтобы он не был токсичным и горючим.
- Не стесняйтесь при покупке проверять сертификаты соответствия. Несомненным плюсом искусственных елочек является их многоразовое использование. При правильном хранении они не высыхают и не теряют форму. При возгорании не вспыхивают, как сухое натуральное дерево, а тлеют, создавая сильное задымление и выделяя ядовитые продукты горения. Правда, вероятность загореться при правильном уходе у искусственной ели значительно меньше, чем у натуральной новогодней красавицы, - говорит Ксения Детина.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПродажа новогодних елок в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Продажа новогодних елок в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Искусственная елка привлекает своей долговечностью: при аккуратном использовании она может служить более 5-10 лет. Широкий выбор позволяет найти вариант под любой интерьер и бюджет - стоимость определяется высотой, материалом, формой и густотой ветвей. В долгосрочной перспективе такая покупка значительно экономит бюджет.
“Субъективный минус такого дерева: отсутствие природного аромата. Также искусственной елке необходимо выделить место для хранения, а со временем она рискует потерять привлекательный внешний вид - иголки могут начать тускнеть или осыпаться, а структура материала - деформироваться”, - отмечает Светлана Дусатова.
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Как сделать выбор
Что важно учитывать при выборе елки? Светлана Дусатова советует обратить внимание на:
Бюджет: если готовы ежегодно тратить средства на живую елку, то она может стать подходящим вариантом. Для долгосрочной экономии подойдет искусственная.
Практичность: живое дерево требует ухода, а искусственное - места для хранения.
Эстетика: живые елки создают более аутентичную атмосферу, но современные искусственные модели могут быть практически неотличимы от натуральных.
- Выбор между искусственной и живой елкой зависит от личных предпочтений. Если важен запах хвои и естественность, лучше выбрать живую. Если цените долговечность и практичность, искусственная елка станет оптимальным вариантом, - отмечает эксперт.
© iStock.com / Bogdan KuryloДевушка украшает елку
© iStock.com / Bogdan Kurylo
Девушка украшает елку
С точки зрения пожарной безопасности оба типа елок имеют свои риски. Натуральные требуют более тщательного ухода и контроля влажности. Но искусственные, при условии использования качественных материалов и правильного обращения, могут быть более стабильными.
Мнение эксперта
Чтобы живая елка простояла как можно дольше, Светлана Дусатова советует придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- срез должен быть не менее 5 см;
- необходимо ежедневно менять воду;
- дерево должно находиться вдали от батареи и обогревателей.
Лучшее время для покупки живой ели - за несколько дней до Нового года. Это обеспечит её свежесть и привлекательный вид к праздничной ночи и выходным.
© iStock.com / ArtMarieСемья украшает елку
© iStock.com / ArtMarie
Семья украшает елку
“О вопросе про экологию - я, как волонтер Всероссийского общества охраны природы, точно могу сказать, что искусственные елки вредят экологии не меньше, чем “вырубка леса”. Если мы говорим об официальной вырубке, то она происходит в четко отведенных для этого местах с разрешения лесничества. Кстати, вот уже несколько лет в моду вошла тенденция поездки в лес за своей зеленой красавицей после покупки индивидуального разрешения. Если после праздника сдать елку в специальные пункты, то весь процесс естественного великолепия экологичен. Искусственные же ели сделаны из синтетического материала, который очень долго разлагается”, - отмечает Наталья Рогова, директор Федерации Миссис Санкт- Петербург.
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