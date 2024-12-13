https://ria.ru/20241213/ekspert-1988942552.html

Политолог назвал ситуацию в Грузии очень опасной

Политолог назвал ситуацию в Грузии очень опасной - РИА Новости, 13.12.2024

Политолог назвал ситуацию в Грузии очень опасной

Ситуация в Грузии очень опасная, идет прямое вмешательство западных стран, заявил доктор политических наук Гулбаат Рцхиладзе из Тбилисского университета. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:20

2024-12-13T03:20

2024-12-13T03:20

грузия

россия

сша

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987457757_0:223:3110:1972_1920x0_80_0_0_1846e72481b004a922a302637883a9bf.jpg

АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Ситуация в Грузии очень опасная, идет прямое вмешательство западных стран, заявил доктор политических наук Гулбаат Рцхиладзе из Тбилисского университета. Он выступил с докладом на тему "ЕС и цветные революции. Грузинский кейс" на международной конференции "Подъём неофашизма и будущее Европы" в Афинах. "В Грузии неспокойно. Уже 40 лет у нас неспокойно, мы к этому привыкли, но сейчас очень, очень опасная тенденция, поскольку есть прямое вмешательство – это мягко говоря "вмешательство" - во внутренние дела, но гораздо хуже все обстоит. Проблема не только в уличных беспорядках, это системная проблема. В Грузии у этих сил глубокие корни, они еще с начала 1990-х годов пустили корни. Финансировали, создавали политическую систему, систему масс-медиа", - сказал Рцхиладзе. По его словам, он объяснял все это российским друзьям. "Вроде мы соседние страны, и должны в России хорошо знать Грузию, но даже они не понимали этого. Не было создано противовеса, баланса этому. Грузия что? Маленькая страна, проходной двор. Грузия – черноморское государство, у нас помимо Абхазии есть три черноморских порта – это глубоководный Батуми, Поти и Кулеви, еще должен быть построен порт в Анаклии. И ни один из них не принадлежит Грузии, там минимальное грузинское участие, везде иностранцы. Глобализация на малые страны оказала губительное влияние... Получается так, что гораздо легче дышалось в Советском Союзе, но мы не знали тогда", - сказал ученый. В своем выступлении политолог отметил, что сам термин фашизм потерял былое значение. "Так много толкований, и настолько фашизм отдалился от своих исторических проявлений, что трудно что-то обозначить одним этим словом и быть точным. Хотя суть его осталась та же. Я на примере Грузии скажу, что проявления фашизма тождественны проявлению политической русофобии – не бытовой, а политической. Эта политическая русофобия подпитывается и поддерживается, к сожалению, структурами Европейского союза и США, конечно же, и финансируется", - сказал Рцхиладзе. По его словам, сегодня, когда идут ожесточенные споры, должна Грузия стать членом Евросоюза или нет, которые уже перешли на улицы, оппоненты говорят друг другу "ты русский", если хотят унизить и оскорбить. "Уже до этого дошло, что теперь этнический термин "русский" является для политикума – не всего, слава богу, не для общества - ругательным. Это принимает уже комедийные формы, и мы, нормальные люди, которых в Грузии, я считаю, больше 80%, с иронией смотрим на это. Хотя это и печально, с другой стороны", - сказал политолог. Он отметил, что неправительственные организации, которые вроде бы должны анализировать ситуацию и предлагать обществу выход из положения, усугубляют проблему, не критикуют политиков. "И средства массовой информации, которые тоже финансируются отсюда – из Европейского союза и США через разные фонды, то же самое делают", - сказал Рцхиладзе. Он сообщил, что руководит проектом "Бессмертное войско Грузии", очень близким по духу и по форме к "Бессмертному полку" России. "Когда мы проводили акции, нам чинили очень большие препятствия. Я хотел узнать у председателя парламента, насколько он и власть поддерживают введение в школах предмета или факультативного курса, чтобы дети узнали, что такое фашизм. Я попросил знакомую журналистку, аккредитованную в парламенте, и она задала ему этот вопрос. У него глаза такие большие стали, потому что до этого ему никто этого вопроса не задавал. И он удрал, быстро ушел, не ответив по сути. А сейчас его тоже называют "русским"... Этот русофобский фашизм в Грузии держится в основном на невежестве. Люди, дети не получают знания, не получают информации, особенно по предмету история, и все, что связано с историей русско-грузинских отношений, либо блокируется, либо вообще не преподается", - заметил ученый. По его словам, важно и то, что не обращается должного внимания на памятники Великой Отечественной войны. "У нас вообще термин "Великая Отечественная" практически под запретом, ни в школах, ни в учебниках, нигде уже нет... Западная повестка, связанная с русофобией, имеет много проявлений, и не только в образовательной сфере. Это есть и в сфере экономики, пытаются сделать все, чтобы Грузия порвала связи с Россией, или хотя бы минимизировала их", - сказал он. По его словам, в Грузии есть еще и ЛГБТ-фашизм*. "У нас сейчас они притесняют большинство общества. Речь не просто о сексуальных ориентациях, а о настоящей деструктивной идеологии, которая должна подорвать устои, основы нашего общества. И давайте еще мы не будем забывать, что классический фашизм помимо прочего имел как антикоммунистическую направленность, так и антихристианскую", - сказал Рцхиладзе.* запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

https://ria.ru/20241212/gruzija-1988807427.html

грузия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

грузия, россия, сша, евросоюз, в мире