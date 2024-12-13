https://ria.ru/20241213/dtp-1988947716.html
В Находке четыре человека пострадали в ДТП
В Находке четыре человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 13.12.2024
В Находке четыре человека пострадали в ДТП
Четыре человека госпитализированы с травмами в результате лобового столкновения двух автомобилей в приморской Находке, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:35
2024-12-13T05:35
2024-12-13T05:35
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы с травмами в результате лобового столкновения двух автомобилей в приморской Находке, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция края. По данным ГАИ, 43-летний водитель автомашины Toyota RAV4 выехал на встречную полосу в районе улицы Пирогова в Находке, где столкнулся с автомашиной Nissan Wingroad под управлением 52-летнего водителя. В результате столкновения Toyota RAV4 загорелась. "В результате ДТП травмы получили четыре человека: 43-летний водитель и 21-летний пассажир Toyota RAV4, 52-летний водитель и 30-летний пассажир Nissan Wingroad. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка. На виновника аварии составлены административные материалы по ряду статей КоАП РФ.
https://ria.ru/20241211/priamurja-1988540892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, находка, россия, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Находка, Россия, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Находке четыре человека пострадали в ДТП
В Находке четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей