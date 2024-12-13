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В Находке четыре человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 13.12.2024
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05:35 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/dtp-1988947716.html
В Находке четыре человека пострадали в ДТП
В Находке четыре человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 13.12.2024
В Находке четыре человека пострадали в ДТП
Четыре человека госпитализированы с травмами в результате лобового столкновения двух автомобилей в приморской Находке, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:35
2024-12-13T05:35
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы с травмами в результате лобового столкновения двух автомобилей в приморской Находке, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция края. По данным ГАИ, 43-летний водитель автомашины Toyota RAV4 выехал на встречную полосу в районе улицы Пирогова в Находке, где столкнулся с автомашиной Nissan Wingroad под управлением 52-летнего водителя. В результате столкновения Toyota RAV4 загорелась. "В результате ДТП травмы получили четыре человека: 43-летний водитель и 21-летний пассажир Toyota RAV4, 52-летний водитель и 30-летний пассажир Nissan Wingroad. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка. На виновника аварии составлены административные материалы по ряду статей КоАП РФ.
https://ria.ru/20241211/priamurja-1988540892.html
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происшествия, авто, находка, россия, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Находка, Россия, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Находке четыре человека пострадали в ДТП

В Находке четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы с травмами в результате лобового столкновения двух автомобилей в приморской Находке, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция края.
По данным ГАИ, 43-летний водитель автомашины Toyota RAV4 выехал на встречную полосу в районе улицы Пирогова в Находке, где столкнулся с автомашиной Nissan Wingroad под управлением 52-летнего водителя. В результате столкновения Toyota RAV4 загорелась.
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"В результате ДТП травмы получили четыре человека: 43-летний водитель и 21-летний пассажир Toyota RAV4, 52-летний водитель и 30-летний пассажир Nissan Wingroad. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка. На виновника аварии составлены административные материалы по ряду статей КоАП РФ.
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ПроисшествияАвтоНаходкаРоссияГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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