В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина
Сальдо: ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области, погиб мужчина
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия удара дрона ВСУ по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области
Последствия удара дрона ВСУ по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при атаке украинских FPV-дронов по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"Сегодня на въезде в Голую Пристань произошёл вопиющий акт террора. Два FPV-дрона противника атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс. В результате этого бесчеловечного удара погиб мужчина. Ещё двое пассажиров, среди которых учительница средней школы и мужчина, были ранены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, в свою очередь, сообщил, что двое пострадавших доставлены в Скадовскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами.
"Состояние одного из пациентов средне-тяжелое, врачи диагностировали множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочное ранение кистей, закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пациента средней степени тяжести, врачи диагностировали осколочное ранение бедра, непроникающее ранение грудной клетки, перелом ключицы, плечевой кости и лопатки. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - сообщил журналистам глава регионального минздрава.