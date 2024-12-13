https://ria.ru/20241213/drony-1989137605.html

В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина

В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина - РИА Новости, 13.12.2024

В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина

Один человек погиб, двое пострадали при атаке украинских FPV-дронов по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:20

2024-12-13T19:20

2024-12-13T19:29

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при атаке украинских FPV-дронов по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Сегодня на въезде в Голую Пристань произошёл вопиющий акт террора. Два FPV-дрона противника атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс. В результате этого бесчеловечного удара погиб мужчина. Ещё двое пассажиров, среди которых учительница средней школы и мужчина, были ранены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, в свою очередь, сообщил, что двое пострадавших доставлены в Скадовскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами."Состояние одного из пациентов средне-тяжелое, врачи диагностировали множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочное ранение кистей, закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пациента средней степени тяжести, врачи диагностировали осколочное ранение бедра, непроникающее ранение грудной клетки, перелом ключицы, плечевой кости и лопатки. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - сообщил журналистам глава регионального минздрава.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины