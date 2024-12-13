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В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина - РИА Новости, 13.12.2024
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19:20 13.12.2024 (обновлено: 19:29 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/drony-1989137605.html
В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина
В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина - РИА Новости, 13.12.2024
В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина
Один человек погиб, двое пострадали при атаке украинских FPV-дронов по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:20
2024-12-13T19:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при атаке украинских FPV-дронов по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Сегодня на въезде в Голую Пристань произошёл вопиющий акт террора. Два FPV-дрона противника атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс. В результате этого бесчеловечного удара погиб мужчина. Ещё двое пассажиров, среди которых учительница средней школы и мужчина, были ранены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, в свою очередь, сообщил, что двое пострадавших доставлены в Скадовскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами."Состояние одного из пациентов средне-тяжелое, врачи диагностировали множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочное ранение кистей, закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пациента средней степени тяжести, врачи диагностировали осколочное ранение бедра, непроникающее ранение грудной клетки, перелом ключицы, плечевой кости и лопатки. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - сообщил журналистам глава регионального минздрава.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при атаке дрона на маршрутку погиб мужчина

Сальдо: ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области, погиб мужчина

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия удара дрона ВСУ по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области
Последствия удара дрона ВСУ по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия удара дрона ВСУ по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при атаке украинских FPV-дронов по маршрутке в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"Сегодня на въезде в Голую Пристань произошёл вопиющий акт террора. Два FPV-дрона противника атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс. В результате этого бесчеловечного удара погиб мужчина. Ещё двое пассажиров, среди которых учительница средней школы и мужчина, были ранены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, в свою очередь, сообщил, что двое пострадавших доставлены в Скадовскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами.
"Состояние одного из пациентов средне-тяжелое, врачи диагностировали множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочное ранение кистей, закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пациента средней степени тяжести, врачи диагностировали осколочное ранение бедра, непроникающее ранение грудной клетки, перелом ключицы, плечевой кости и лопатки. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - сообщил журналистам глава регионального минздрава.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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