https://ria.ru/20241213/dron-1989001219.html

Московский венчурный фонд вложил 50 миллионов рублей в разработчика дронов

Московский венчурный фонд вложил 50 миллионов рублей в разработчика дронов - РИА Новости, 13.12.2024

Московский венчурный фонд вложил 50 миллионов рублей в разработчика дронов

Московский венчурный фонд инвестировал 50 миллионов рублей в разработчика БПЛА "Дрон Солюшнс"; средства будут направлены на масштабирование производства,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:55

2024-12-13T10:55

2024-12-13T10:55

интеррос

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Московский венчурный фонд инвестировал 50 миллионов рублей в разработчика БПЛА "Дрон Солюшнс"; средства будут направлены на масштабирование производства, обновление оборудования и увеличение объемов выпуска продукции, сообщает пресс-служба организации. Всего совместно с фондом "Восход" (якорный инвестор – группа "Интеррос") в рамках этого раунда в проект вложено 80 миллионов рублей. "Полученные инвестиции позволят компании не только увеличить объемы производства БАС, но и обновить станочный парк для монтажа радиоэлектронного оборудования. Эти шаги помогут улучшить качество продукции, повысить эффективность производственных процессов и сократить сроки выпуска новых моделей", – отметил генеральный директор Московского венчурного фонда Олег Теплов, слова которого цитирует пресс-служба. "Дрон Солюшнс" — инновационная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и внедрении беспилотных авиационных систем (БАС) для применения в мониторинге и логистике. С момента основания в 2018 году компания уже зарекомендовала себя как перспективный игрок на рынке беспилотных технологий, ранее получив финансовую поддержку от Московского венчурного фонда и фонда "Восход". В 2022 году Московский венчурный фонд совместно с частным инвестором вложили в компанию 20 миллионов рублей, что позволило ей развивать свои технологии. В 2023 году "Восход" продолжил поддерживать "Дрон Солюшнс", проинвестировав в компанию 170 миллионов рублей, говорится в сообщении. "Дрон Солюшнс" демонстрирует устойчивый рост как в финансовых показателях, так и в технологическом развитии в сфере беспилотных авиационных систем. Фонд предоставил проекту дополнительное финансирование в продолжение уже выделенных ранее инвестиций, что позволит в совокупности с инструментами Московского венчурного фонда поддержать высокие темпы роста компании", – отметил инвестиционный директор фонда "Восход" Егор Назаров, его слова приводятся в сообщении. В свою очередь, основатель "Дрон Солюшнс" Вячеслав Барбасов подчеркнул, что такие инструменты как займы Московского венчурного фонда, помогают закрыть потребность в финансировании текущей деятельности, не нагружая компанию так, как классические банковские продукты. В ближайших планах – расширение географии и выход на новые рынки, например, на рынок морских применений, включая ледовую проводку, экологический мониторинг, спасательные работы и авиаподдержка рыбного промысла. Также в разработке у компании - обновленный "Аист" с большей грузоподъемностью, отметил он.

https://ria.ru/20240912/investitsii-1972238270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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