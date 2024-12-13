https://ria.ru/20241213/donetsk-1989160588.html
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке - РИА Новости, 13.12.2024
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке
Фрагментами сбитой над Донецком ракеты повреждены не менее 7 многоквартирных домов в Киевском районе города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:59
2024-12-13T22:59
2024-12-13T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Фрагментами сбитой над Донецком ракеты повреждены не менее 7 многоквартирных домов в Киевском районе города, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, атака была отражена, однако части ракет упали на территорию Киевского района. Падение большей части осколков пришлось на улицу Кутузова, ими были повреждены фасады и остекления зданий. Кроме того, повреждения получили один гражданский автомобиль и гаражный кооператив. Владимир, живущий в одном из повреждённых домов, рассказал, что "было пять взрывов - четыре где-то в городе и один над Гладковкой (микрорайон)".
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке
Фрагменты сбитой над Донецком ракеты повредили не менее 7 многоквартирных домов