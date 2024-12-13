https://ria.ru/20241213/donetsk-1989160588.html

Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке

Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке - РИА Новости, 13.12.2024

Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке

Фрагментами сбитой над Донецком ракеты повреждены не менее 7 многоквартирных домов в Киевском районе города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T22:59

2024-12-13T22:59

2024-12-13T22:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Фрагментами сбитой над Донецком ракеты повреждены не менее 7 многоквартирных домов в Киевском районе города, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, атака была отражена, однако части ракет упали на территорию Киевского района. Падение большей части осколков пришлось на улицу Кутузова, ими были повреждены фасады и остекления зданий. Кроме того, повреждения получили один гражданский автомобиль и гаражный кооператив. Владимир, живущий в одном из повреждённых домов, рассказал, что "было пять взрывов - четыре где-то в городе и один над Гладковкой (микрорайон)".

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)