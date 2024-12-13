Рейтинг@Mail.ru
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/donetsk-1989160588.html
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке - РИА Новости, 13.12.2024
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке
Фрагментами сбитой над Донецком ракеты повреждены не менее 7 многоквартирных домов в Киевском районе города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:59
2024-12-13T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Фрагментами сбитой над Донецком ракеты повреждены не менее 7 многоквартирных домов в Киевском районе города, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, атака была отражена, однако части ракет упали на территорию Киевского района. Падение большей части осколков пришлось на улицу Кутузова, ими были повреждены фасады и остекления зданий. Кроме того, повреждения получили один гражданский автомобиль и гаражный кооператив. Владимир, живущий в одном из повреждённых домов, рассказал, что "было пять взрывов - четыре где-то в городе и один над Гладковкой (микрорайон)".
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке

Фрагменты сбитой над Донецком ракеты повредили не менее 7 многоквартирных домов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Фрагментами сбитой над Донецком ракеты повреждены не менее 7 многоквартирных домов в Киевском районе города, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, атака была отражена, однако части ракет упали на территорию Киевского района.
Падение большей части осколков пришлось на улицу Кутузова, ими были повреждены фасады и остекления зданий. Кроме того, повреждения получили один гражданский автомобиль и гаражный кооператив.
Владимир, живущий в одном из повреждённых домов, рассказал, что "было пять взрывов - четыре где-то в городе и один над Гладковкой (микрорайон)".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Поляки не захотели погибать на Украине, чем расстроили Макрона
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала