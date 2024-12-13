https://ria.ru/20241213/doklad-1989150299.html

В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов

В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов - РИА Новости, 13.12.2024

В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов

Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ, впервые не был одобрен, несмотря на... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:10

2024-12-13T21:10

2024-12-13T21:47

в мире

россия

париж

юнеско

запорожская область

одри азуле

ростислав журавлев

союз журналистов россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103735/72/1037357241_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_3de4b40514316dba8e834c0fe92c913b.jpg

ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ, впервые не был одобрен, несмотря на давление Запада, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов."Главный итог трехдневного заседания в том, что впервые доклад не был одобрен, несмотря на давление стран Запада, а был лишь "принят к сведению", — сказал Аляутдинов журналистам по итогам заседания МПРК.В среду в Париже прошло очередное заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). На его повестку было вынесено обсуждение доклада о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, который не удалось согласовать на сессии в ноябре из-за позиций России и ряда других стран, указавших на замалчивание информации о гибели журналистов.По словам дипломата, большинство стран — членов ЮНЕСКО "не согласились с одиозным докладом" о безнаказанности преступлений против журналистов, "показав сплоченность стран Глобального Юга".Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.Телеканал RT также направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал.Кроме того, письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО направили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включении в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых демократических стран ЕС.

https://ria.ru/20241213/zakharova-1989150899.html

https://ria.ru/20241203/yunesko-1987088354.html

россия

париж

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, париж, юнеско, запорожская область, одри азуле, ростислав журавлев, союз журналистов россии, евросоюз