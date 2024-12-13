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В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов - РИА Новости, 13.12.2024
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21:10 13.12.2024 (обновлено: 21:47 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/doklad-1989150299.html
В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов
В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов - РИА Новости, 13.12.2024
В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов
Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ, впервые не был одобрен, несмотря на... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:10
2024-12-13T21:47
в мире
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париж
юнеско
запорожская область
одри азуле
ростислав журавлев
союз журналистов россии
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ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ, впервые не был одобрен, несмотря на давление Запада, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов."Главный итог трехдневного заседания в том, что впервые доклад не был одобрен, несмотря на давление стран Запада, а был лишь "принят к сведению", — сказал Аляутдинов журналистам по итогам заседания МПРК.В среду в Париже прошло очередное заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). На его повестку было вынесено обсуждение доклада о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, который не удалось согласовать на сессии в ноябре из-за позиций России и ряда других стран, указавших на замалчивание информации о гибели журналистов.По словам дипломата, большинство стран — членов ЮНЕСКО "не согласились с одиозным докладом" о безнаказанности преступлений против журналистов, "показав сплоченность стран Глобального Юга".Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.Телеканал RT также направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал.Кроме того, письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО направили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включении в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых демократических стран ЕС.
https://ria.ru/20241213/zakharova-1989150899.html
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в мире, россия, париж, юнеско, запорожская область, одри азуле, ростислав журавлев, союз журналистов россии, евросоюз
В мире, Россия, Париж, ЮНЕСКО, Запорожская область, Одри Азуле, Ростислав Журавлев, Союз журналистов России, Евросоюз
В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов

Аляутдинов: доклад ЮНЕСКО о журналистах не одобрили, несмотря на давление Запада

© AP Photo / Jacques BrinonЮНЕСКО
ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Jacques Brinon
ЮНЕСКО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ, впервые не был одобрен, несмотря на давление Запада, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
"Главный итог трехдневного заседания в том, что впервые доклад не был одобрен, несмотря на давление стран Запада, а был лишь "принят к сведению", — сказал Аляутдинов журналистам по итогам заседания МПРК.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Захарова назвала скандальный доклад главы ЮНЕСКО фейковым
Вчера, 21:16
В среду в Париже прошло очередное заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). На его повестку было вынесено обсуждение доклада о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, который не удалось согласовать на сессии в ноябре из-за позиций России и ряда других стран, указавших на замалчивание информации о гибели журналистов.
По словам дипломата, большинство стран — членов ЮНЕСКО "не согласились с одиозным докладом" о безнаказанности преступлений против журналистов, "показав сплоченность стран Глобального Юга".
Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.
Телеканал RT также направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал.
Кроме того, письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО направили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включении в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых демократических стран ЕС.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов
3 декабря, 14:04
 
В миреРоссияПарижЮНЕСКОЗапорожская областьОдри АзулеРостислав ЖуравлевСоюз журналистов РоссииЕвросоюз
 
 
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