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Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/dnr-1988976090.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово - РИА Новости, 13.12.2024
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово
Российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР, основные бои перекинулись в северо-западные районы города, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:00
2024-12-13T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР, основные бои перекинулись в северо-западные районы города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, населенный пункт уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои шли в центральной, южной и западной части. Со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении. "Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка. Основные бои перекинулись в северо-западные районы, где противник в промзоне возвел несколько крупных опорных пунктов", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725959.html
курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

Рогов: российские войска выбили ВСУ из южной части Курахово в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР, основные бои перекинулись в северо-западные районы города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, населенный пункт уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои шли в центральной, южной и западной части. Со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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"Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка. Основные бои перекинулись в северо-западные районы, где противник в промзоне возвел несколько крупных опорных пунктов", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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