https://ria.ru/20241213/dnr-1988976090.html

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово - РИА Новости, 13.12.2024

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

Российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР, основные бои перекинулись в северо-западные районы города, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР, основные бои перекинулись в северо-западные районы города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, населенный пункт уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои шли в центральной, южной и западной части. Со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении. "Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка. Основные бои перекинулись в северо-западные районы, где противник в промзоне возвел несколько крупных опорных пунктов", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725959.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины