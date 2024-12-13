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"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах - РИА Новости, 13.12.2024
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах
Отказ Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:28
2024-12-13T05:28
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.Офицер прокомментировал реакцию Зеленского на призыв избранного президента США Дональда Трампа к прекращению огня в воскресенье. Глава киеврского режима заявил, что конфликт на Украине якобы нельзя закончить "бумажкой и несколькими подписями"."Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников. &lt;...&gt; Если он позвонит Трампу через 10 минут (может, он смотрит это видео), &lt;...&gt; и начнет переговоры прямо сейчас &lt;...&gt;, то это приведет к тому же конечному результату, что и &lt;...&gt; ожидание до 20 января", — выразил мнение офицер.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241213/tramp-1988938833.html
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах

Дэвис: затягивание с переговорами не изменит результат для Зеленского

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Офицер прокомментировал реакцию Зеленского на призыв избранного президента США Дональда Трампа к прекращению огня в воскресенье. Глава киеврского режима заявил, что конфликт на Украине якобы нельзя закончить "бумажкой и несколькими подписями".
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Порвите!" Во Франции сделали новое обращение к Трампу после слов о России
02:25
"Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников. <...> Если он позвонит Трампу через 10 минут (может, он смотрит это видео), <...> и начнет переговоры прямо сейчас <...>, то это приведет к тому же конечному результату, что и <...> ожидание до 20 января", — выразил мнение офицер.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Медведев высказался о заявлениях Трампа об окончании конфликта на Украине
Вчера, 14:45
 
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