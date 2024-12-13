https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html

"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах

"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах - РИА Новости, 13.12.2024

"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах

Отказ Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:28

2024-12-13T05:28

2024-12-13T05:28

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владимир зеленский

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.Офицер прокомментировал реакцию Зеленского на призыв избранного президента США Дональда Трампа к прекращению огня в воскресенье. Глава киеврского режима заявил, что конфликт на Украине якобы нельзя закончить "бумажкой и несколькими подписями"."Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников. <...> Если он позвонит Трампу через 10 минут (может, он смотрит это видео), <...> и начнет переговоры прямо сейчас <...>, то это приведет к тому же конечному результату, что и <...> ожидание до 20 января", — выразил мнение офицер.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241213/tramp-1988938833.html

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп