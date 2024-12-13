https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах - РИА Новости, 13.12.2024
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах
Отказ Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:28
2024-12-13T05:28
2024-12-13T05:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.Офицер прокомментировал реакцию Зеленского на призыв избранного президента США Дональда Трампа к прекращению огня в воскресенье. Глава киеврского режима заявил, что конфликт на Украине якобы нельзя закончить "бумажкой и несколькими подписями"."Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников. <...> Если он позвонит Трампу через 10 минут (может, он смотрит это видео), <...> и начнет переговоры прямо сейчас <...>, то это приведет к тому же конечному результату, что и <...> ожидание до 20 января", — выразил мнение офицер.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241213/tramp-1988938833.html
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах
Дэвис: затягивание с переговорами не изменит результат для Зеленского