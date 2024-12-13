https://ria.ru/20241213/deputat-1989132223.html

Краснодарского депутата исключили из ЕР после видео с пробиванием окна

Краснодарского депутата исключили из ЕР после видео с пробиванием окна - РИА Новости, 13.12.2024

Краснодарского депутата исключили из ЕР после видео с пробиванием окна

Краснодарского депутата исключили из партии "Единая Россия", а также из фракции в городской думе после видео, на котором он пробивает ногой стекло помещения... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:48

2024-12-13T18:48

2024-12-13T19:09

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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Краснодарского депутата исключили из партии "Единая Россия", а также из фракции в городской думе после видео, на котором он пробивает ногой стекло помещения консьержа, чтобы забрать свой ключ. "Политсовет Краснодарского местного отделения "Единой России" принял решение об исключении Андрея Поленова из партии. На заседании фракции "Единой России" депутаты поддержали решение местного политсовета и исключили Андрея Поленова из депутатского объединения", - говорится в Telegram-канале регионального отделения партии. Ранее в сети появились кадры из подъезда жилого дома, где мужчина пробивает ногой закрытое окно помещения консьержа. Как уточнили РИА Новости в краснодарском УМВД, мужчина таким образом решил забрать свой ключ. В результате инцидента никто не пострадал. При этом председатель ТСЖ по улице Кожевенная, 58 написала заявление в полицию.

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единая россия, тсж, россия, краснодарский край, политика