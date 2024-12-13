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Краснодарского депутата исключили из ЕР после видео с пробиванием окна - РИА Новости, 13.12.2024
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18:48 13.12.2024 (обновлено: 19:09 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/deputat-1989132223.html
Краснодарского депутата исключили из ЕР после видео с пробиванием окна
Краснодарского депутата исключили из ЕР после видео с пробиванием окна - РИА Новости, 13.12.2024
Краснодарского депутата исключили из ЕР после видео с пробиванием окна
Краснодарского депутата исключили из партии "Единая Россия", а также из фракции в городской думе после видео, на котором он пробивает ногой стекло помещения... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:48
2024-12-13T19:09
единая россия
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Краснодарского депутата исключили из партии "Единая Россия", а также из фракции в городской думе после видео, на котором он пробивает ногой стекло помещения консьержа, чтобы забрать свой ключ. "Политсовет Краснодарского местного отделения "Единой России" принял решение об исключении Андрея Поленова из партии. На заседании фракции "Единой России" депутаты поддержали решение местного политсовета и исключили Андрея Поленова из депутатского объединения", - говорится в Telegram-канале регионального отделения партии. Ранее в сети появились кадры из подъезда жилого дома, где мужчина пробивает ногой закрытое окно помещения консьержа. Как уточнили РИА Новости в краснодарском УМВД, мужчина таким образом решил забрать свой ключ. В результате инцидента никто не пострадал. При этом председатель ТСЖ по улице Кожевенная, 58 написала заявление в полицию.
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единая россия, тсж, россия, краснодарский край, политика
Единая Россия, ТСЖ, Россия, Краснодарский край, Политика
Краснодарского депутата исключили из ЕР после видео с пробиванием окна

Краснодарского депутата Поленова исключили из ЕР после видео с пробиванием окна

© Фото : соцсети депутатаАндрей Поленов
Андрей Поленов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : соцсети депутата
Андрей Поленов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Краснодарского депутата исключили из партии "Единая Россия", а также из фракции в городской думе после видео, на котором он пробивает ногой стекло помещения консьержа, чтобы забрать свой ключ.
"Политсовет Краснодарского местного отделения "Единой России" принял решение об исключении Андрея Поленова из партии. На заседании фракции "Единой России" депутаты поддержали решение местного политсовета и исключили Андрея Поленова из депутатского объединения", - говорится в Telegram-канале регионального отделения партии.
Ранее в сети появились кадры из подъезда жилого дома, где мужчина пробивает ногой закрытое окно помещения консьержа. Как уточнили РИА Новости в краснодарском УМВД, мужчина таким образом решил забрать свой ключ. В результате инцидента никто не пострадал. При этом председатель ТСЖ по улице Кожевенная, 58 написала заявление в полицию.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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