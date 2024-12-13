https://ria.ru/20241213/delo-1989059080.html

Предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве

Предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.12.2024

Предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве

Предпринимательница Валерия Федякина, известная в криптокругах как Битмама, не признает вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:18

2024-12-13T14:18

2024-12-13T14:25

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989062565_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_5ba0b131245309ab11f5b3f1b137ca39.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Предпринимательница Валерия Федякина, известная в криптокругах как Битмама, не признает вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы."Вину не признаю… Я с самого начала своего ареста заявляла о том, что сама являюсь жертвой мошенников", - сказала Федякина.Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Согласно материалам дела, ей вменяют четыре эпизода мошенничества.

https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия