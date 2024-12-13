https://ria.ru/20241213/delo-1989059080.html
Предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве
Предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.12.2024
Предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве
Предпринимательница Валерия Федякина, известная в криптокругах как Битмама, не признает вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:18
2024-12-13T14:18
2024-12-13T14:25
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Предпринимательница Валерия Федякина, известная в криптокругах как Битмама, не признает вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы."Вину не признаю… Я с самого начала своего ареста заявляла о том, что сама являюсь жертвой мошенников", - сказала Федякина.Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Согласно материалам дела, ей вменяют четыре эпизода мошенничества.
https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве
Предпринимательница Битмама в суде не признала вину по делу о мошенничестве
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Предпринимательница Валерия Федякина, известная в криптокругах как Битмама, не признает вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Вину не признаю… Я с самого начала своего ареста заявляла о том, что сама являюсь жертвой мошенников", - сказала Федякина.
Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Согласно материалам дела, ей вменяют четыре эпизода мошенничества.