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Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем
Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем - РИА Новости, 13.12.2024
Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем
Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:15
2024-12-13T04:15
2024-12-13T04:15
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских горничных была арестована, пишет газета Sun со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов. Сообщается, что во вторник вечером королевские служащие собрались во дворце для дружеской вечеринки со спиртным, а затем около 50 человек отправились в паб, чтобы продолжить празднование. Во время пребывания в пабе 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, начала швырять и бить стаканы и попыталась ударить менеджера питейного заведения. "Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки", - рассказал газете один из очевидцев. По данным издания, около 21.00 в бар прибыли полицейские. Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка. Она провела ночь в камере, после чего ее отпустили, выписав штраф.
https://ria.ru/20241124/dvorets-1985405526.html
https://ria.ru/20240818/velikobritaniya-1966864868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, sun, великобритания
В мире, Sun, Великобритания
Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем
Sun: вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем, арестована горничная
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских горничных была арестована, пишет газета Sun
со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов.
Сообщается, что во вторник вечером королевские служащие собрались во дворце для дружеской вечеринки со спиртным, а затем около 50 человек отправились в паб, чтобы продолжить празднование.
Во время пребывания в пабе 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, начала швырять и бить стаканы и попыталась ударить менеджера питейного заведения. "Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки", - рассказал газете один из очевидцев.
По данным издания, около 21.00 в бар прибыли полицейские. Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка. Она провела ночь в камере, после чего ее отпустили, выписав штраф.