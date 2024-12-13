https://ria.ru/20241213/debosh-1988944599.html

Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем

Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем - РИА Новости, 13.12.2024

Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем

Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T04:15

2024-12-13T04:15

2024-12-13T04:15

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских горничных была арестована, пишет газета Sun со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов. Сообщается, что во вторник вечером королевские служащие собрались во дворце для дружеской вечеринки со спиртным, а затем около 50 человек отправились в паб, чтобы продолжить празднование. Во время пребывания в пабе 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, начала швырять и бить стаканы и попыталась ударить менеджера питейного заведения. "Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки", - рассказал газете один из очевидцев. По данным издания, около 21.00 в бар прибыли полицейские. Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка. Она провела ночь в камере, после чего ее отпустили, выписав штраф.

https://ria.ru/20241124/dvorets-1985405526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, sun, великобритания