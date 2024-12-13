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Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем - РИА Новости, 13.12.2024
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04:15 13.12.2024
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Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем
Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем - РИА Новости, 13.12.2024
Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем
Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:15
2024-12-13T04:15
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских горничных была арестована, пишет газета Sun со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов. Сообщается, что во вторник вечером королевские служащие собрались во дворце для дружеской вечеринки со спиртным, а затем около 50 человек отправились в паб, чтобы продолжить празднование. Во время пребывания в пабе 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, начала швырять и бить стаканы и попыталась ударить менеджера питейного заведения. "Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки", - рассказал газете один из очевидцев. По данным издания, около 21.00 в бар прибыли полицейские. Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка. Она провела ночь в камере, после чего ее отпустили, выписав штраф.
https://ria.ru/20241124/dvorets-1985405526.html
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в мире, sun, великобритания
В мире, Sun, Великобритания
Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем

Sun: вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем, арестована горничная

© flickr.com/emmylou491Караульные возле Букингемского дворца
Караульные возле Букингемского дворца - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© flickr.com/emmylou491
Караульные возле Букингемского дворца. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских горничных была арестована, пишет газета Sun со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов.
Сообщается, что во вторник вечером королевские служащие собрались во дворце для дружеской вечеринки со спиртным, а затем около 50 человек отправились в паб, чтобы продолжить празднование.
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Во время пребывания в пабе 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, начала швырять и бить стаканы и попыталась ударить менеджера питейного заведения. "Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки", - рассказал газете один из очевидцев.
По данным издания, около 21.00 в бар прибыли полицейские. Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка. Она провела ночь в камере, после чего ее отпустили, выписав штраф.
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