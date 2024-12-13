https://ria.ru/20241213/dagestan-1989092307.html
В Дагестане табун лошадей застрял в глине
В Дагестане табун лошадей застрял в глине - РИА Новости, 13.12.2024
В Дагестане табун лошадей застрял в глине
Табун лошадей застрял в глине на границе Кизлярского района Дагестана, двое животных погибли, местные жители работают над спасением остальных скакунов, сообщили РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:00
2024-12-13T16:00
2024-12-13T16:00
происшествия
кизлярский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МАХАЧКАЛА, 13 дек - РИА Новости. Табун лошадей застрял в глине на границе Кизлярского района Дагестана, двое животных погибли, местные жители работают над спасением остальных скакунов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. В пятницу в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, как лошади провалились в яму и увязли в глине. "Видимо, кто-то лошадей напугал, и они попали в эту жижу. Это граница между землями отгонного животноводства и нашим районом. Там рядом располагается кутан, местные ребята на УАЗике вытаскивают их сейчас. Двоих не удалось спасти. Есть повреждения у лошадей, копыта у одной перебиты", – рассказала собеседница агентства. По ее словам, всего в грязевую ловушку попали, предположительно, семь лошадей.
https://ria.ru/20240610/loshad-1952053195.html
кизлярский район
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Застрявший табун лошадей в глиняной яме в Дагестане
Табун лошадей застрял в глиняной яме в Дагестане, местные жители пытаются спасти животных, рассказали РИА Новости местные власти. Видимо, кто-то лошадей напугал, и они попали в эту жижу. Местные ребята на УАЗике вытаскивают их сейчас.
Всего в ловушке оказались семь лошадей. Двоих спасти уже не удалось.
2024-12-13T16:00
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PT0M18S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кизлярский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Кизлярский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Дагестане табун лошадей застрял в глине
В Дагестане табун лошадей застрял в глине, двое животных погибли