https://ria.ru/20241213/dagestan-1989092307.html

В Дагестане табун лошадей застрял в глине

В Дагестане табун лошадей застрял в глине - РИА Новости, 13.12.2024

В Дагестане табун лошадей застрял в глине

Табун лошадей застрял в глине на границе Кизлярского района Дагестана, двое животных погибли, местные жители работают над спасением остальных скакунов, сообщили РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:00

2024-12-13T16:00

2024-12-13T16:00

происшествия

кизлярский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МАХАЧКАЛА, 13 дек - РИА Новости. Табун лошадей застрял в глине на границе Кизлярского района Дагестана, двое животных погибли, местные жители работают над спасением остальных скакунов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. В пятницу в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, как лошади провалились в яму и увязли в глине. "Видимо, кто-то лошадей напугал, и они попали в эту жижу. Это граница между землями отгонного животноводства и нашим районом. Там рядом располагается кутан, местные ребята на УАЗике вытаскивают их сейчас. Двоих не удалось спасти. Есть повреждения у лошадей, копыта у одной перебиты", – рассказала собеседница агентства. По ее словам, всего в грязевую ловушку попали, предположительно, семь лошадей.

https://ria.ru/20240610/loshad-1952053195.html

кизлярский район

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2024

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Застрявший табун лошадей в глиняной яме в Дагестане Табун лошадей застрял в глиняной яме в Дагестане, местные жители пытаются спасти животных, рассказали РИА Новости местные власти. Видимо, кто-то лошадей напугал, и они попали в эту жижу. Местные ребята на УАЗике вытаскивают их сейчас. Всего в ловушке оказались семь лошадей. Двоих спасти уже не удалось. 2024-12-13T16:00 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кизлярский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)