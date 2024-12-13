https://ria.ru/20241213/chekhiya-1989154396.html

Президент Чехии увеличил пенсионный возраст до 67 лет

Президент Чехии увеличил пенсионный возраст до 67 лет - РИА Новости, 13.12.2024

Президент Чехии увеличил пенсионный возраст до 67 лет

Чешский президент Петр Павел подписал в пятницу пенсионную реформу, согласно которой возраст ухода на заслуженный отдых будет постепенно повышен до 67 лет,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:44

2024-12-13T21:44

2024-12-13T21:44

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ПРАГА, 13 дек – РИА Новости. Чешский президент Петр Павел подписал в пятницу пенсионную реформу, согласно которой возраст ухода на заслуженный отдых будет постепенно повышен до 67 лет, попытки оппозиции провалить реформу не увенчались успехом, сообщило издание České noviny со ссылкой на администрацию президента. "Подписанная президентом пенсионная реформа, которая вызвала при утверждении в парламенте ожесточенную полемику между правительством и оппозицией, предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста на два года - до 67 лет, а также сокращение размеров вновь назначаемых пенсий. Правительство при создании реформы прислушалось к призывам и доводам демографов и экономистов, по мнению которых нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка средств", - отметило издание. Помимо постепенного повышения пенсионного возраста до 67 лет, реформа определяет, в частности, круг профессий, представители, которые будут иметь право на досрочный выход на пенсию без снижения ее размера. Речь идет о профессиях четвертой категории риска (в которую входят, например, работники на вредных производствах, горноспасатели, сотрудники полицейских спецподразделений, трубочисты и ряд других), они смогут выходить на пенсию на пять лет раньше остальных без каких-либо ее сокращений. Это примерно 15 тысяч человек. Реформа также вводит минимальную пенсию в размере 20% от средней заработной платы, которая сейчас составляет около 45,8 тысячи крон (около 1,9 тысячи долларов). Согласно реформе, пенсионный возраст будет расти на два месяца в год для мужчин и на четыре месяца - для женщин. Таким образом, в 67 лет будут выходить на пенсию люди, родившиеся после 1988 года. Пенсионная реформа, по замыслу правительства, помимо прочего, позволит обеспечить достаточными средствами для пенсий людей, ныне находящихся в возрасте 30-40 лет и представителей последующих поколений. В ходе обсуждения реформы в парламенте лидеры оппозиционных движений ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия") откровенно заявили, что в случае прихода к власти в стране они "не оставят камня на камне" от ныне выработанной пенсионной реформы, поскольку она, дескать, противоречит интересам пожилых сограждан.

https://ria.ru/20241112/chekhiya-1983204919.html

https://ria.ru/20241001/frantsija-1975834833.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петр павел, чехия