https://ria.ru/20241213/bunker-1989083474.html

Подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров

Подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров - РИА Новости, 13.12.2024

Подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров

Второй западный окружной военный суд приговорил двух подрядчиков к 3 и 7 годам колонии за хищения при строительстве секретных бункеров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:30

2024-12-13T15:30

2024-12-13T15:30

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил двух подрядчиков к 3 и 7 годам колонии за хищения при строительстве секретных бункеров, сообщили РИА Новости в суде. Бывший замгендиректора ООО "Атлас" Дмитрий Пипко получил 7 лет, а экс-гендиректор ООО "М-Строй" Андрей Епифанцев - 3 года. "Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колонии общего режима", - добавили в суде. Также удовлетворен иск о компенсации ущерба на сумму более 1,8 миллиарда рублей. По данным следствия, осужденные завышали стоимость оборудования и материалов, предназначенных для строительства военных бункеров, часть из них вообще существовала лишь на бумаге. Слушания дела длились с июня и были закрыты от публики из-за грифа "секретно".

https://ria.ru/20241121/prigovor-1984962645.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва