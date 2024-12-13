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Подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров
Подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров - РИА Новости, 13.12.2024
Подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров
Второй западный окружной военный суд приговорил двух подрядчиков к 3 и 7 годам колонии за хищения при строительстве секретных бункеров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:30
2024-12-13T15:30
2024-12-13T15:30
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил двух подрядчиков к 3 и 7 годам колонии за хищения при строительстве секретных бункеров, сообщили РИА Новости в суде. Бывший замгендиректора ООО "Атлас" Дмитрий Пипко получил 7 лет, а экс-гендиректор ООО "М-Строй" Андрей Епифанцев - 3 года. "Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колонии общего режима", - добавили в суде. Также удовлетворен иск о компенсации ущерба на сумму более 1,8 миллиарда рублей. По данным следствия, осужденные завышали стоимость оборудования и материалов, предназначенных для строительства военных бункеров, часть из них вообще существовала лишь на бумаге. Слушания дела длились с июня и были закрыты от публики из-за грифа "секретно".
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происшествия, москва
Подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров
Двух подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил двух подрядчиков к 3 и 7 годам колонии за хищения при строительстве секретных бункеров, сообщили РИА Новости в суде.
Бывший замгендиректора ООО "Атлас" Дмитрий Пипко получил 7 лет, а экс-гендиректор ООО "М-Строй" Андрей Епифанцев - 3 года. "Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колонии общего режима", - добавили в суде.
Также удовлетворен иск о компенсации ущерба на сумму более 1,8 миллиарда рублей.
По данным следствия, осужденные завышали стоимость оборудования и материалов, предназначенных для строительства военных бункеров, часть из них вообще существовала лишь на бумаге.
Слушания дела длились с июня и были закрыты от публики из-за грифа "секретно".