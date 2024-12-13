https://ria.ru/20241213/bulling-1989050293.html

В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга

В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга - РИА Новости, 13.12.2024

В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга

Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года, сообщил глава комитета РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:57

2024-12-13T13:57

2024-12-13T14:07

общество

госдума рф

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев."Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи", - сказал Метелев на заседании комитета по молодежной политике.Законопроектом предлагается комплекс мер для организации системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи, одной из которых станет определение понятия "травли". Под ней будут пониматься не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические (два раза и более) умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической и психологической формах, направленные на умаление достоинства личности. Определение позволит работать с подростками, которые "травят" как своих сверстников, таки и взрослых, в том числе педагогов.

https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html

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общество, госдума рф, артем метелев (депутат)