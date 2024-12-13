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В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга - РИА Новости, 13.12.2024
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13:57 13.12.2024 (обновлено: 14:07 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/bulling-1989050293.html
В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга
В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга - РИА Новости, 13.12.2024
В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга
Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года, сообщил глава комитета РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:57
2024-12-13T14:07
общество
госдума рф
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев."Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи", - сказал Метелев на заседании комитета по молодежной политике.Законопроектом предлагается комплекс мер для организации системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи, одной из которых станет определение понятия "травли". Под ней будут пониматься не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические (два раза и более) умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической и психологической формах, направленные на умаление достоинства личности. Определение позволит работать с подростками, которые "травят" как своих сверстников, таки и взрослых, в том числе педагогов.
https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html
РИА Новости
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общество, госдума рф, артем метелев (депутат)
Общество, Госдума РФ, Артем Метелев (депутат)
В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга

В ГД внесут на рассмотрение законопроект о введении ответственности за травлю

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев.
"Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи", - сказал Метелев на заседании комитета по молодежной политике.
Законопроектом предлагается комплекс мер для организации системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи, одной из которых станет определение понятия "травли". Под ней будут пониматься не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические (два раза и более) умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической и психологической формах, направленные на умаление достоинства личности. Определение позволит работать с подростками, которые "травят" как своих сверстников, таки и взрослых, в том числе педагогов.
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ОбществоГосдума РФАртем Метелев (депутат)
 
 
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