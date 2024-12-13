https://ria.ru/20241213/britanija-1989136764.html

Британия продолжит выдавать россиянам визы, заявил Кейси

Британия продолжит выдавать россиянам визы, заявил Кейси - РИА Новости, 13.12.2024

Британия продолжит выдавать россиянам визы, заявил Кейси

Лондон продолжает рассматривать заявления россиян о выдаче виз, несмотря на противоречия между ним и российским правительством, заявил посол Британии в России... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:14

2024-12-13T19:14

2024-12-13T19:14

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лондон

россия

найджел кейси

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МОСКВА, 13 дек-РИА Новости. Лондон продолжает рассматривать заявления россиян о выдаче виз, несмотря на противоречия между ним и российским правительством, заявил посол Британии в России Найджел Кейси. В Telegram-канале диппредставительства был размещен видеоответ посла на вопросы, заданные ранее подписчиками. Одним из них стал вопрос о том, можно ли россиянам посетить Великобританию "в нынешних условиях". "Да, мы продолжаем рассматривать заявления на получение виз россиян, имеющих обоснованный интерес к посещению Великобритании... Наши противоречия с российским правительством, а не с российским населением", - ответил на него посол.

https://ria.ru/20241207/viza-1987866964.html

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в мире, великобритания, лондон, россия, найджел кейси