https://ria.ru/20241213/britanija-1989136764.html
Британия продолжит выдавать россиянам визы, заявил Кейси
Британия продолжит выдавать россиянам визы, заявил Кейси - РИА Новости, 13.12.2024
Британия продолжит выдавать россиянам визы, заявил Кейси
Лондон продолжает рассматривать заявления россиян о выдаче виз, несмотря на противоречия между ним и российским правительством, заявил посол Британии в России... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:14
2024-12-13T19:14
2024-12-13T19:14
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лондон
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найджел кейси
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МОСКВА, 13 дек-РИА Новости. Лондон продолжает рассматривать заявления россиян о выдаче виз, несмотря на противоречия между ним и российским правительством, заявил посол Британии в России Найджел Кейси. В Telegram-канале диппредставительства был размещен видеоответ посла на вопросы, заданные ранее подписчиками. Одним из них стал вопрос о том, можно ли россиянам посетить Великобританию "в нынешних условиях". "Да, мы продолжаем рассматривать заявления на получение виз россиян, имеющих обоснованный интерес к посещению Великобритании... Наши противоречия с российским правительством, а не с российским населением", - ответил на него посол.
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в мире, великобритания, лондон, россия, найджел кейси
В мире, Великобритания, Лондон, Россия, Найджел Кейси
Британия продолжит выдавать россиянам визы, заявил Кейси
Посол Кейси заявил, что Британия продолжит давать россиянам визы