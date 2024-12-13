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Около 72 тысяч льготников автоматически получили субсидию ЖКУ в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2024
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Новости Подмосковья
 
17:36 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/bolataeva-1989112495.html
Около 72 тысяч льготников автоматически получили субсидию ЖКУ в Подмосковье
Около 72 тысяч льготников автоматически получили субсидию ЖКУ в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2024
Около 72 тысяч льготников автоматически получили субсидию ЖКУ в Подмосковье
Порядка 72 тысяч льготников Подмосковья автоматически получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:36
2024-12-13T17:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Порядка 72 тысяч льготников Подмосковья автоматически получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В регионе упростили порядок получения жилищной субсидии. При подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных, и в следующих периодах субсидия продлевается автоматически. "Упрощенное продление субсидии позволило жителям избежать лишней бумажной волокиты. Автоматически в этом году получили субсидию на оплату коммунальных услуг порядка 72 тысяч льготников региона", – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что на эту меру поддержки с начала года израсходовано свыше 1,8 миллиарда рублей. Субсидия предоставляется гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи. Важным условием является прописка в Подмосковье.
https://ria.ru/20241213/zinoveva-1989108345.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Около 72 тысяч льготников автоматически получили субсидию ЖКУ в Подмосковье

Болатаева: примерно 72 тысячи льготников автоматически получили субсидию ЖКУ

© Фото : Людмила Болатаева/TelegramВице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Людмила Болатаева/Telegram
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Порядка 72 тысяч льготников Подмосковья автоматически получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В регионе упростили порядок получения жилищной субсидии. При подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных, и в следующих периодах субсидия продлевается автоматически.
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"Упрощенное продление субсидии позволило жителям избежать лишней бумажной волокиты. Автоматически в этом году получили субсидию на оплату коммунальных услуг порядка 72 тысяч льготников региона", – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что на эту меру поддержки с начала года израсходовано свыше 1,8 миллиарда рублей.
Субсидия предоставляется гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи. Важным условием является прописка в Подмосковье.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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