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Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре - РИА Новости, 13.12.2024
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Война в Сирии
 
11:38 13.12.2024 (обновлено: 11:57 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/blinken-1989008884.html
Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре
Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре - РИА Новости, 13.12.2024
Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров в Анкаре обсудил шаги, которые могут предпринять CША и Турция для "поддержки Сирии". РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:38
2024-12-13T11:57
война в сирии
в мире
анкара (провинция)
сша
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров в Анкаре обсудил шаги, которые могут предпринять CША и Турция для "поддержки Сирии"."Я хотел бы выразить свою благодарность президенту (Турции Тайипу) Эрдогану за его понимание и чуткость, с которой он принял нас вчера вечером", - сказал Блинкен на брифинге по итогам переговоров в Анкаре."Мы в ходе наших переговоров были сфокусированы на Сирии, на возможностях, шагах которые могут предпринять США, Турция и другие страны региона для поддержки Сирии, сирийского народа", - сказал Блинкен.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241213/siriya-1988932403.html
https://ria.ru/20241212/siriya-1988836958.html
анкара (провинция)
сша
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в мире, анкара (провинция), сша, турция, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Анкара (провинция), США, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре

Блинкен в Анкаре обсудил шаги для поддержки Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров в Анкаре обсудил шаги, которые могут предпринять CША и Турция для "поддержки Сирии".
"Я хотел бы выразить свою благодарность президенту (Турции Тайипу) Эрдогану за его понимание и чуткость, с которой он принял нас вчера вечером", - сказал Блинкен на брифинге по итогам переговоров в Анкаре.
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"Мы в ходе наших переговоров были сфокусированы на Сирии, на возможностях, шагах которые могут предпринять США, Турция и другие страны региона для поддержки Сирии, сирийского народа", - сказал Блинкен.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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Война в СирииВ миреАнкара (провинция)СШАТурцияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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