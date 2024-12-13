https://ria.ru/20241213/blinken-1989008884.html

Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре

Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре - РИА Новости, 13.12.2024

Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров в Анкаре обсудил шаги, которые могут предпринять CША и Турция для "поддержки Сирии". РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:38

2024-12-13T11:38

2024-12-13T11:57

война в сирии

в мире

анкара (провинция)

сша

турция

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров в Анкаре обсудил шаги, которые могут предпринять CША и Турция для "поддержки Сирии"."Я хотел бы выразить свою благодарность президенту (Турции Тайипу) Эрдогану за его понимание и чуткость, с которой он принял нас вчера вечером", - сказал Блинкен на брифинге по итогам переговоров в Анкаре."Мы в ходе наших переговоров были сфокусированы на Сирии, на возможностях, шагах которые могут предпринять США, Турция и другие страны региона для поддержки Сирии, сирийского народа", - сказал Блинкен.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241213/siriya-1988932403.html

https://ria.ru/20241212/siriya-1988836958.html

анкара (провинция)

сша

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анкара (провинция), сша, турция, обострение ситуации в сирии — 2024