https://ria.ru/20241213/blinken-1988939285.html

Блинкен заявил о новой военной помощи США Киеву на 500 миллионов долларов

Блинкен заявил о новой военной помощи США Киеву на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 13.12.2024

Блинкен заявил о новой военной помощи США Киеву на 500 миллионов долларов

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:26

2024-12-13T02:26

2024-12-13T04:45

в мире

киев

сша

специальная военная операция на украине

украина

россия

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление было опубликовано на сайте госдепартамента США. Как говорится в заявлении Блинкена, дополнительная помощь будет выделена со складов Пентагона на сумму 500 миллионов долларов. "В нее войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные", — говорится в заявлении.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988862476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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