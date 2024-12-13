https://ria.ru/20241213/birmingem-1988942975.html

При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек

При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек - РИА Новости, 13.12.2024

При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек

Тринадцать человек пострадали при обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, двое из были госпитализированы с травмами, не... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:24

2024-12-13T03:24

2024-12-13T03:24

в мире

бирмингем

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали при обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, двое из были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни, сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя службы скорой помощи. Ранее издание Sun сообщало об обрушении аттракциона и прибытии на место полиции и скорой помощи. "По прибытии бригады обнаружили 13 пациентов. Две женщины были осмотрены сотрудниками скорой помощи с травмами, которые не считаются серьезными, и доставлены в больницу Мидлендского столичного университета", - говорится в публикации. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте и отпустили, уточняет издание.

https://ria.ru/20240901/atraktsion-1969757583.html

https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бирмингем