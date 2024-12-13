При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек
Telegraph: при обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек
© AP Photo / PA/Jonathan BradyСкорая помощь в Великобритании
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
Скорая помощь в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали при обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, двое из были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни, сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя службы скорой помощи.
Ранее издание Sun сообщало об обрушении аттракциона и прибытии на место полиции и скорой помощи.
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"По прибытии бригады обнаружили 13 пациентов. Две женщины были осмотрены сотрудниками скорой помощи с травмами, которые не считаются серьезными, и доставлены в больницу Мидлендского столичного университета", - говорится в публикации.
Остальным пострадавшим оказали помощь на месте и отпустили, уточняет издание.
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