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При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек - РИА Новости, 13.12.2024
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03:24 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/birmingem-1988942975.html
При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек
При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек - РИА Новости, 13.12.2024
При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек
Тринадцать человек пострадали при обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, двое из были госпитализированы с травмами, не... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:24
2024-12-13T03:24
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали при обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, двое из были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни, сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя службы скорой помощи. Ранее издание Sun сообщало об обрушении аттракциона и прибытии на место полиции и скорой помощи. "По прибытии бригады обнаружили 13 пациентов. Две женщины были осмотрены сотрудниками скорой помощи с травмами, которые не считаются серьезными, и доставлены в больницу Мидлендского столичного университета", - говорится в публикации. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте и отпустили, уточняет издание.
https://ria.ru/20240901/atraktsion-1969757583.html
https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html
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в мире, бирмингем
В мире, Бирмингем
При обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек

Telegraph: при обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек

© AP Photo / PA/Jonathan BradyСкорая помощь в Великобритании
Скорая помощь в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
Скорая помощь в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали при обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, двое из были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни, сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя службы скорой помощи.
Ранее издание Sun сообщало об обрушении аттракциона и прибытии на место полиции и скорой помощи.
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"По прибытии бригады обнаружили 13 пациентов. Две женщины были осмотрены сотрудниками скорой помощи с травмами, которые не считаются серьезными, и доставлены в больницу Мидлендского столичного университета", - говорится в публикации.
Остальным пострадавшим оказали помощь на месте и отпустили, уточняет издание.
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