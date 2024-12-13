https://ria.ru/20241213/birmingem-1988933236.html
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион - РИА Новости, 13.12.2024
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион
Аттракцион обрушился на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, предполагается, что есть пострадавшие, полиция и скорая прибыли на место, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:32
2024-12-13T00:32
2024-12-13T00:32
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аттракцион обрушился на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, предполагается, что есть пострадавшие, полиция и скорая прибыли на место, сообщает британское издание Sun. "Сообщается, что на популярной рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион... На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, которые, как сообщается, оцепили территорию вокруг одного из аттракционов на площади Сентенари", - пишет издание. К аттракциону также прибыли медики. Один из полицейских на месте происшествия сообщил о том, что некоторые посетители могли пострадать, но он не знает, насколько серьезно.
https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html
https://ria.ru/20240526/attraktsion-1948474577.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бирмингем, sun, в мире
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион
Sun: на рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион