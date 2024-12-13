https://ria.ru/20241213/birmingem-1988933236.html

На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион

На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион - РИА Новости, 13.12.2024

На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион

Аттракцион обрушился на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, предполагается, что есть пострадавшие, полиция и скорая прибыли на место, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:32

2024-12-13T00:32

2024-12-13T00:32

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аттракцион обрушился на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, предполагается, что есть пострадавшие, полиция и скорая прибыли на место, сообщает британское издание Sun. "Сообщается, что на популярной рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион... На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, которые, как сообщается, оцепили территорию вокруг одного из аттракционов на площади Сентенари", - пишет издание. К аттракциону также прибыли медики. Один из полицейских на месте происшествия сообщил о том, что некоторые посетители могли пострадать, но он не знает, насколько серьезно.

https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html

https://ria.ru/20240526/attraktsion-1948474577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бирмингем, sun, в мире