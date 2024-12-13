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На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион - РИА Новости, 13.12.2024
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00:32 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/birmingem-1988933236.html
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион - РИА Новости, 13.12.2024
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион
Аттракцион обрушился на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, предполагается, что есть пострадавшие, полиция и скорая прибыли на место, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:32
2024-12-13T00:32
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аттракцион обрушился на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, предполагается, что есть пострадавшие, полиция и скорая прибыли на место, сообщает британское издание Sun. "Сообщается, что на популярной рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион... На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, которые, как сообщается, оцепили территорию вокруг одного из аттракционов на площади Сентенари", - пишет издание. К аттракциону также прибыли медики. Один из полицейских на месте происшествия сообщил о том, что некоторые посетители могли пострадать, но он не знает, насколько серьезно.
https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html
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бирмингем, sun, в мире
Бирмингем, Sun, В мире
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион

Sun: на рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион

© AP Photo / Aaron Chown/PAЭкстренные службы в Бирмингеме
Экстренные службы в Бирмингеме - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Aaron Chown/PA
Экстренные службы в Бирмингеме. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аттракцион обрушился на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме, предполагается, что есть пострадавшие, полиция и скорая прибыли на место, сообщает британское издание Sun.
"Сообщается, что на популярной рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион... На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, которые, как сообщается, оцепили территорию вокруг одного из аттракционов на площади Сентенари", - пишет издание.
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К аттракциону также прибыли медики.
Один из полицейских на месте происшествия сообщил о том, что некоторые посетители могли пострадать, но он не знает, насколько серьезно.
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